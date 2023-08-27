Maç öncesi kime sorsak İnegölspor, Erzincan'dan rahat galibiyetle döner görüşü hakimdi. Bunu sadece biz değil, Erzincan'daki sporseverlerde aynısını söylüyordu. Bunda etken rakibin son anlarda oyuncu alması bizim ise ligdeki hemen hemen tüm babaları transfer etmemizdi. Aslında ligin ilk maçları fazla ölçü sayılmaz ama bu maçla ilgili bana göre ders alınacak konular var;

Birincisi, takım uyumsuzluk dikkat çekiyor.

İkincisi ise bu yumuşak oyunu üstümüzden atmamız gerek.

Murat hocanın oyuncu değişimleri bana göre tamamen doğru fakat bana göre Uğur'u oyuna atarken Batuhan'ı da oyunda tutabilirdik. Çünkü bize gol gerekirken çift forvete dönsek en azından gol şansımız doğabilirdi. Kondisyon olarakta oyunun bazı bölümlerinde oyundan düşmemiz de rakibin ekmeğine yağ sürmüş oldu. Takım özetine dönecek olursak oyuncu grubu olarak kaliteliyiz. Ama futbolun net doğrularını iyi etüt etmemiz gerek. Ders çıkartıp önümüzdeki hafta Fethiye'yi yenip bay haftasında eksiklikleri tamamen gidermemiz gerek. Yoksa bay sonrası daha ciddi rakipler bizleri bekliyor olacaktır.