Bu yılki yerel seçimler nedeniyle siyasi partilerin Hazine yardımları artarak netleşti. AK Parti, 2 milyar 658 milyon lira ile en yüksek Hazine yardımını alacakken, CHP 1 milyar 892 milyon lira, MHP 752 milyon lira, İYİ Parti 722 milyon lira ve Yeşil Sol Parti ise 658 milyon lira tutarında Hazine desteği alacak.

Siyasi partilere gelecek yıl için öngörülen Hazine yardım miktarları da kesinleşti. AK Parti, oy oranına dayalı olarak en büyük payı alacak.

Devlet yardımı, seçimde yüzde 7 barajını aşan partilerin oy oranlarına göre dağıtılıyor.

AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ve Yeşil Sol Parti, 14 Mayıs'taki milletvekili seçiminde yüzde 7 barajını geçerek Hazine yardımı alma hakkı kazandılar.

Ocak ayında, AK Parti'ye 1 milyar 329 milyon lira, CHP'ye 946 milyon lira, MHP'ye 376 milyon lira, İYİ Parti'ye 361 milyon lira ve Yeşil Sol Parti'ye 329 milyon lira tutarında Hazine yardımı verilecek.

Kanuna göre, yerel seçim yıllarında Hazine yardımı normal yılın iki katı, milletvekili seçimi yıllarında ise üç katı olarak uygulanır.

Bu nedenle, Yüksek Seçim Kurulu'nun yerel seçim takvimini açıklamasının ardından 5 siyasi partiye, ocak ayındaki miktar kadar ikinci bir yardım yapılacak, bu dağıtım 10 gün içinde gerçekleşecek.

AK Parti, toplamda 2 milyar 658 milyon lira, CHP 1 milyar 892 milyon lira, MHP 752 milyon lira, İYİ Parti 722 milyon lira ve Yeşil Sol Parti ise 658 milyon lira Hazine yardımı alacak.

Saadet Partisi, DEVA ve Gelecek Partisi'nden seçilen milletvekillerinin CHP'den ayrılmasının, partinin Hazine yardımını etkilemeyeceği belirtiliyor.