Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Gaziantep ile Şanlıurfa arasındaki kesiminde, bir yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti ve 5 kişi yaralandı. Kaza, Şanlıurfa'dan Gaziantep istikametinde seyreden bir yolcu minibüsü ile Karayolları Bölge Müdürlüğü'ne ait bir kamyonun çarpışmasıyla meydana geldi. Minibüs, bariyerlere çarparak durabildi.

Kazanın etkisiyle, 5 kişi hayatını kaybetti ve ilk tespitlere göre 5 kişi de yaralandı. Olay yerine yoğun bir şekilde ambulanslar ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk yardım ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Kazanın ardından Şanlıurfa-Gaziantep istikameti otoyol ulaşıma kapatıldı.