Gündelik yaşamda üzerimize giyeceğimiz kıyafetlerde bile renk uyumu ararız ve bazen bu öyle bir hal alır ki giyinip giyinip çıkarırız. Ev dekorasyonu yaparken de perdeler kanepelerle uyumlu mu, masanın rengi halılara uyum sağlar mı vs. bazen belki kullanacağımız eşyaların işlevinden çok renklerine önem veririz. Örneğin Çinlilerde epey önem verilen Feng Shui öğretisi de neyin neyle uyumlu olabileceğini söylediği gibi renkleri kullanmak konusunda ipuçları da verir ve bunları var olan enerjiyi en etkin şekilde kullanmak olarak tanımlar. Gelin hangi renk hangi renkle uyumludur birlikte inceleyelim.

Renklerin Uyumunu Görmek İçin Bir Yol Gösterici: Doğa

Hangi renk hangi renkle uyumludur merak ediyorsanız aslında bunun için doğaya bakmanız yeterli olacaktır. Doğa öylesine güzel renklerle örtülüdür ki, aslında hiç yakışmayacağını düşündüğünüz renklerin uyumla bir arada bulunduğuna şahit olabilirsiniz. Doğadaki renklerin tüm tonlarını mevcut koşullarda birebir yakalayabilmemiz henüz mümkün olmasa da en güzel ipucu ordadır. Rengârenk bir papağan ya da bambaşka bir kuş, yeşil ve kahverengiyle uyum sağlayan mükemmel canlı renklerde bir çiçek bu konuda size ilham verebilir. Zaten görsel sanatlarda çalışanlardan en ünlü olabilmiş ve oldukça başarılı olan sanatçılar da doğadan ilham altıklarının altını her fırsatta çizerler.

Renkleri Nasıl Kombinleyelim?

Renkleri kombinlerken hangi renk hangi renkle uyumludur bilmek elbette büyük önem taşıyor. Moda dünyası her yıl belirli renkleri seçerek o renkleri moda ilan ediyor ve genelde modaya uyum sağlamak için onlara uygun davranılıyor. Oysa birbirleriyle uyumlu renkleri her daim kullanabilirsiniz. Yok ben modadan uzaklaşmayayım derseniz o zaman siyah, beyaz ve griden vazgeçmeyeceksiniz ki bu renkler hem klasik olarak adlandırılır hem de neredeyse tüm renklerle uyum içindedirler. Haricen, tonlarına dikkat ederek, sarı- mavi, turuncu-yeşil, mor- kırmızı kombinler yapabilirsiniz. Mor- yeşil ve sarının uyumu için mor menekşeye bakmanız yeterli olacaktır. Yani renk kombini yapacaksanız uyumunu kontrol etmek için gözünüzün önüne doğadan örnekler getirmenizi tavsiye ederiz, örneğin, mavi gökyüzünde beyaz bulutlar nasıl yakışıyor öyle değil mi?