Hangi Ülkenin: Almanya

Kurucusu: Hans Riegel Sr.

Kuruluş Yeri: Bonn, Almanya

Kuruluş Tarihi: Aralık 1920

Önemli Kişiler: Hans Riegel

Resmi Sitesi: www.haribo.com

Haribo Hakkında Bilgi

Haribo, Aralık 1920 yılında Almanya’nın Bonn şehrinde kurulmuştur. Kurucusu Hans Riegel idir. Haribo’nun ticari kayda geçen ilk mal varlıkları bir çuval şeker, mermerden yapılma bir tezgah, gaz ocağı, küçük kazan, merdane ve taburedir. Kurulduğu şehir olan Bonn’da kısa bir zamanda tanınan marka haline gelmiştir. Dansçı ayıdan esinlenerek 1922 yılında dünyadaki ilk meyve aromalı jöleli şekerleme üretimi yapmıştır. Ürettikleri bu ayıcık dünya çapında Haribo Altın Ayıcık ismini almış ve büyük bir üne kavuşmuştur. Günümüz itibariyle Haribo’nun yaklaşık olarak 6.000 çalışanı bulunmaktadır. Almanya’daki 5 büyük üretim fabrikasının dışında Avrupa genelinde 13 fabrikası daha bulunmaktadır. Haribo’nun bu severek tüketilen ürünleri dünyada 100’den fazla ülkede satış yapmaktadır. Şekerleme pazarları üzerine yapılan bir yarışmada Haribo, 2003 yılında “Avrupa’nın en güvenilen markası” olarak seçilmiştir.

Haribo Hangi Ülkenin

Cevap: Haribo Almanya’nındır.

Haribo Türkiye

2003 yılında ülkemize gelen Haribo, Türkiye’nin dışında Ortadoğu için de üretimlerini burada yapmaktadır. Almanya gibi Türk ve Müslüman nüfusun yoğun olduğu Avrupa şehirlerindeki şekerlemelerinde kesinlikle domuz eti kullanmamakta, bütün ürünlerinde sadece helal sığır jelatinini tercih etmektedir. Ülkemizdeki fabrikalarında yaklaşık olarak 300 çalışanına iş imkanı vermekte ve üretiminin %70’ini de ihraç etmektedir. Uzman ekibi ile Türkiye’de yumuşak şekerleme türünde 750’den fazla farklı çeşit şekerleme üretmektedir. Türkiye’deki marketlerin %95’inde Haribo ürünlerine ulaşmak mümkündür. 2004 Kasım ayı tarihinde en modern ve gelişmiş üretim fabrikasını İstanbul’da faaliyete geçirmiştir.

Haribo’nun Dünya Çapında Satış Yaptığı Ülkeler

Arnavutluk

Ermenistan

Asya Pasifik

Avusturalya

Belçika

Bosna Hersek

Brezilya

Bulgaristan

Kanada

Çek Cumhuriyeti

Slovakya

Çin

Danimarka

Almanya

İspanya

Hırvatistan

Estonya

Fransa

Yunanistan

Gürcistan

Hong Kong

İrlanda

İtalya

Kıbrıs

Kazakistan

Makedonya

Macaristan

Malta

Orta Doğu Kuzey Afrika

Moldovya

Hollanda

Norveç

Özbekistan

İsveç

Portekiz

Romanya

Rusça

Slovenya

Sırbistan

İsviçre

Finlandiya

Tayvan

Türkiye

Ukrayna

Birleşik Krallık

Amerika Birleşik Devletleri (ABD)

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