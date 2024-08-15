Hangi Ülkenin: Almanya
Kurucusu: Hans Riegel Sr.
Kuruluş Yeri: Bonn, Almanya
Kuruluş Tarihi: Aralık 1920
Önemli Kişiler: Hans Riegel
Resmi Sitesi: www.haribo.com
Haribo Hakkında Bilgi
Haribo, Aralık 1920 yılında Almanya’nın Bonn şehrinde kurulmuştur. Kurucusu Hans Riegel idir. Haribo’nun ticari kayda geçen ilk mal varlıkları bir çuval şeker, mermerden yapılma bir tezgah, gaz ocağı, küçük kazan, merdane ve taburedir. Kurulduğu şehir olan Bonn’da kısa bir zamanda tanınan marka haline gelmiştir. Dansçı ayıdan esinlenerek 1922 yılında dünyadaki ilk meyve aromalı jöleli şekerleme üretimi yapmıştır. Ürettikleri bu ayıcık dünya çapında Haribo Altın Ayıcık ismini almış ve büyük bir üne kavuşmuştur. Günümüz itibariyle Haribo’nun yaklaşık olarak 6.000 çalışanı bulunmaktadır. Almanya’daki 5 büyük üretim fabrikasının dışında Avrupa genelinde 13 fabrikası daha bulunmaktadır. Haribo’nun bu severek tüketilen ürünleri dünyada 100’den fazla ülkede satış yapmaktadır. Şekerleme pazarları üzerine yapılan bir yarışmada Haribo, 2003 yılında “Avrupa’nın en güvenilen markası” olarak seçilmiştir.
Haribo Hangi Ülkenin
Cevap: Haribo Almanya’nındır.
Haribo Türkiye
2003 yılında ülkemize gelen Haribo, Türkiye’nin dışında Ortadoğu için de üretimlerini burada yapmaktadır. Almanya gibi Türk ve Müslüman nüfusun yoğun olduğu Avrupa şehirlerindeki şekerlemelerinde kesinlikle domuz eti kullanmamakta, bütün ürünlerinde sadece helal sığır jelatinini tercih etmektedir. Ülkemizdeki fabrikalarında yaklaşık olarak 300 çalışanına iş imkanı vermekte ve üretiminin %70’ini de ihraç etmektedir. Uzman ekibi ile Türkiye’de yumuşak şekerleme türünde 750’den fazla farklı çeşit şekerleme üretmektedir. Türkiye’deki marketlerin %95’inde Haribo ürünlerine ulaşmak mümkündür. 2004 Kasım ayı tarihinde en modern ve gelişmiş üretim fabrikasını İstanbul’da faaliyete geçirmiştir.
Haribo’nun Dünya Çapında Satış Yaptığı Ülkeler
- Arnavutluk
- Ermenistan
- Asya Pasifik
- Avusturalya
- Belçika
- Bosna Hersek
- Brezilya
- Bulgaristan
- Kanada
- Çek Cumhuriyeti
- Slovakya
- Çin
- Danimarka
- Almanya
- İspanya
- Hırvatistan
- Estonya
- Fransa
- Yunanistan
- Gürcistan
- Hong Kong
- İrlanda
- İtalya
- Kıbrıs
- Kazakistan
- Makedonya
- Macaristan
- Malta
- Orta Doğu Kuzey Afrika
- Moldovya
- Hollanda
- Norveç
- Özbekistan
- İsveç
- Portekiz
- Romanya
- Rusça
- Slovenya
- Sırbistan
- İsviçre
- Finlandiya
- Tayvan
- Türkiye
- Ukrayna
- Birleşik Krallık
- Amerika Birleşik Devletleri (ABD)
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