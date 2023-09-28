İnegöl'de faaliyet gösteren Harita Mühendisi Hakan Ergün, 2 farklı mimari yapıdan örnek vererek yaptığı paylaşımda belediyeye üstü kapalı eleştiride bulundu.

Farklı ülkelerde yapılan 2 farklı balık figürlü mimari çalışmayı gündeme getiren Harita Mühendisi Hakan Ergün, "KAKS'a TAKS'a yönetmeliklere takılır mı, İnegöl'de yapsak bunları" diye konuştu.

Üstü kapalı belediye yönetimi eleştiren Ergül, farklı mimari eserlerin ilçeye kazandırılamamasını buna bağladı. Peki KAKS VE TAKS ne? Ne anlama geliyor?



KAKS, "kat alanı kat sayısı" teriminin kısaltması anlamına geliyor. Bu terim bir arsaya yapılabilecek toplam net inşaat alanını ifade ediyor. Ayrıca KAKS terimi emsal ile de aynı anlama gelmektedir.

“TAKS” ise : Taban Alanı Kat Sayısı kelimelerinin kısaltılmasından oluşan bir kelimedir. Bir yapının taban alanının, yapının yer alacağı arsa alanının ne kadarını kaplayacağı anlamına geliyor. TAKS, arsa metrekaresi ile yapılacak olan inşaatın, maksimum taban alanının çarpımı ile bulunuyor.

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