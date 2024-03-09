Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, göreve geldikleri 95 günde birçok konuda çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdürdüklerini belirterek, "Beşiktaş üzerinden nüfuz kurma dönemi bitmiştir" dedi.

Beşiktaş Divan Kurulu 2024 Yılı 1. Olağan Toplantısı, İstanbul Hilton Hotel’de gerçekleştirildi. Toplantıda açıklamalarda bulunan Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, "Bugün bu kalabalıkta divan kurulumuzu gerçekleştirmek büyük bir onur. Şanlı tarihi ve kültürüyle asil renkleriyle gurur duyduğumuz Beşiktaş’ımızın 121. yılını huzurlarınızda bir kez daha kutluyorum. Yüzyılın başında ülkenin en önemli semtinde bir avuç idealist genç tarafından kuruldu Beşiktaş. Camiamız köklerindeki güç ile bunları başardı. Başta Baba Hakkı ve Şeref Bey olmak üzere bu şanlı arma için çaba gösteren herkese selam olsun. Biz 5 Aralık’ta mazbatalarımızı aldığımızdan itibaren yaklaşık 95 gündür görevdeyiz. Aslında 69 iş günü oldu göreve geleli. Bu süre kısa olmasına rağmen bize uzun süredir görev başındaymışız gibi geldi. Bugün sunacağımız bilgiler, camiamızın bilgilerini tazeleyecektir. Beşiktaş’ın önemli bir yol ayrımına geldiğini söylemiştik. Son 23 yıldır Beşiktaş camiasının değerlerini kaybetmeye başladığını söylemiştik. Bugün görüyoruz ki az bile söylemişiz. ’Bu yol ne kadar zor olursa olsun ben buradayım. Biz çıktığımız yol Beşiktaşlıların yolu’ demiştik. Bu söylem bizi heyecanlara taşıyacak anlayışın bir başlangıcıydı. Beşiktaş üzerinden nüfuz kurma dönemi bitmiştir. Biz kulüp olarak uyanık olursak bir daha böyle bir duruma asla düşmeyiz. Yapılan işlerde belki bir tek ben ön planda oldum ve bir tek beni gördünüz. Ama yaptığım hiçbir işte yalnız değildim. Tüm yönetim kurulu üyelerimiz çok çalışkan ve her konuda yanımda oldular" diye konuştu.

"Mutlaka yeni kaynaklar üretmeliyiz"

Kulübün mali açıdan en büyük giderinin faizler olduğunu söyleyen Başkan Hasan Arat, "Mazbatayı alır almaz karşımıza direkt UEFA’ya gidebilmek için temiz kağıdına ihtiyaç olduğunu öğrendik. Aralık-ocak arasında mevcut giderler doğrultusunda devam ettik. Bizim kulüp olarak ayda yaklaşık 100 milyona yakın futbolcu ödememiz var. Baktığınızda Beşiktaş’ın her ay ciddi açıkları var. Bunların başında faiz giderleri geliyor. Biz mutlaka yeni kaynaklar üretmeliyiz. Yeni kaynaklar üretmeden Beşiktaş’ı yönetme şansımız yok. Bankalar Birliği anlaşmasına göre kulübümüz yeni bir kredi alamıyor. Ekonomimizin iyi gitmesiyle bu durum yıllara yayılarak azalacak bir durum" şeklinde konuştu.

Yönetimi devraldıktan hemen sonra borç ödemeye başladıklarını dile getiren Arat, "Gelir gelmez karşımızda CAS davalarını bulduk. Victor Ruiz dosyası bunların başında geliyor. Beşiktaş yaklaşık 2 milyon 728 bin Euro ceza ödemek zorunda kaldı. Gelir gelmez bu borcu ödedik. Daha sonra Tyler Boyd davasında kulübümüzün kasasından yine yaklaşık 1 milyon Euro para çıktı. Daha da ilginci, kimsenin adını bile duymadığı, tanımadığı Besar Gudjufi diye bir oyuncu transfer edilmiş. Bu ismin de kulübe 600 bin Euro zararı olmuştur. Kiralık yolladık. Neden, nasıl alındığını bilen yok. İstanbul’dan bir takımdan oyuncu alınıyor. Oyuncunun takıma hiçbir katkısı yok. Bir diğer oyuncu kulüp tarafından kiralık gönderiliyor. Kiralık olarak oynadığı takımla Beşiktaş’a karşı oynarken oyunda olmamasına rağmen yedek kulübesindeyken kart görüyor" dedi.

"Menajerlere 10 milyon Euro borcumuz varmış"

Kulübün transfer politikasını düzelttiklerini vurgulayan Hasan Arat, "Biz göreve geldik ve antrenör değişikliğine gitme kararı aldık. Görüştüğümüz 15 isim arasından Fernando Santos’a karar verdik. Girdiğimiz transfer döneminde yakın ilişiklerimizin olduğu kulüplerden bize oyuncu önerileri geldi. Hocamız başka takımlara ait kiralık oyuncular yerine elimizde bulunan öz kaynak oyuncular üzerinden birkaç takviye yaparak ilerleme kararı aldı. Biz göreve geldiğimizde menajerlerle kulübümüzün kötü ilişkileri olduğunu öğrendik. Camia olarak menajerlere 10 milyon Euro borcumuz varmış. Bu yüzden bizle iletişimleri kötüymüş. Samet Aybaba, menajerleri tesislerden içeri almama kararı aldı. Önce oyuncunun ismi sosyal medyada duyuruluyor. Kendi aralarında fiyat belirleniyor ve Beşiktaş kulübünün ismini çıkardıkları oyuncuyu almak zorunda bırakmaya çalışıyorlar. Biz bu düzeni sona erdirdik. Kimseyle görüşmediğimizi ve istemediğimizi herkese duyurduk" açıklamalarında bulundu.

Genç futbolcu Semih Kılıçsoy’un büyük değer olduğunu söyleyen siyah-beyazlıların başkanı, "Semih Kılıçsoy gibi büyük bir değere sahibiz. Semih, bizim yönetimimizde Samet Aybaba ve Feyyaz Uçar’ın göreve gelmesiyle birlikte oynamaya, kendini göstermeye başladı. Müthiş bir kişilik ve yetenek. Ne alacağım diye sormadan sözleşmeyi imzaladı. Tam bir Beşiktaşlı duruşu gösterdi. Kendisini canı gönülden alkışlıyorum" dedi.

"Hocamız ana iskeleti oluşturdu sayılır"

Futbol takımının ana iskeletini oluşturmada büyük yol kat ettiklerini dile getiren Arat, "Biz 5 oyuncuyu kadro dışı bıraktığımızda bizi çok eleştirdiler. Biz bunu yapmak zorundaydık ve bundan hocamızın haberi vardı. Bazı oyuncuların çıkıp diğerlerine maça çıkmayacaksın bile diyebiliyordu. Bu 5 isimden Eric Bailly’i hemen gönderdik ve 3.5 milyon Euro kar ettik. Valentin Rosier’i Nice’e, Jean Onana’yı Marsilya’ya gönderdik. Toplamda bu 3 oyuncudan 5 milyon 375 bin Euro kar elde ettik. Takımın şu anda genel maliyeti toplam 62 milyon Euro. Hocamız geldiği günden itibaren söylediği ana iskeleti oluşturdu sayılır. Bu süreçten sonra bunun üzerine koyarak ilerleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Beşiktaş hakkını aramaya devam edecek"

TFF ile olan ilişkiler hakkında da konuşan Hasan Arat, "Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile yeni yönetim olarak baştan başlamak adına görüşmelerde bulunduk. Ziyaret gerçekleştirdik. Fakat gelinen neticede son oynadığımız maç sonrası söylediklerimizden dolayı kulübümüze 674 bin TL, şahsıma ise 400 bin TL para cezası verildi. Biz diyoruz ki Colley’i, VAR’dan çağırıyorsun da Cenk’in pozisyonunda neden VAR devreye girmiyor? Ben bu kulübün başkanı olarak camianın hakkını arayamayacak mıyım? Beşiktaş hakkını aramaya devam edecek. Hiçbir şekilde bundan vazgeçmeyecek" diye konuştu.

Tüpraş Stadyumu’nun çatı inşasının istenilen gibi olmaması hakkında da konuşan Arat, "Beşiktaş Stadyumu’nda sesin neden içeride kalmadığını bulduk. Stadyumun çatısıyla alakalı bir durum. Arkadaş ne çatıymış? Çatının yapılması gereken malzemeden yapılmadığını tespit ettik. Aslında anlaşma sağlanan firma ile istenilen malzeme üzerinden ödeme konusunda anlaşma sağlanmış ve bu para ödenmiş. Fakat netice olarak malzeme çok daha kalitesiz bir şekilde teslim edilmiş" dedi.

"Beşiktaş gayrimenkul zengini bir kulüp"

Siyah-beyazlı kulübün bilinenin aksine gayrimenkul konusunda oldukça varlıklı olduğunu vurgulayan Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, "Beşiktaş’ın yüzlerce tapusu var. Aklınız hayaliniz durur. Beşiktaş gayrimenkul zengini bir kulüp. Beşiktaş’ın Dikilitaş’ta 15 dönüm arazisinin olduğunu biliyor musunuz? Dikilitaş bizim kulübümüz. Şu an onlar kullanıyor. Bunda sorun yok. Ama böyle bir mal varlığından haberi olan var mıydı? Akaretler’de halı sahalarımız var. Fulya’da gece kulübümüz olduğunu biliyor musunuz? Fulya’daki BJK Plaza şu anda boşaltıldı. Bizim malımız burası. Fakat eski yönetim gitmeden iki hafta önce buraya teklif vermiş. Tam olarak 2044 yılına kadar. Gayrimenkullerle alakalı olarak çalışmalarımızı başlattık. Biz teklif edilen kira artışlarını kabul etmiyoruz. Bize ait olan mülkleri boşaltın. Bizim olan gayrimenkulleri geri istiyoruz"diye konuştu.

Camiaya uzun süredir istenilen Paşamandıra’yı kazandırdıklarını dile getiren Başkan Arat, "Beykoz’da bulunan Paşamandıra’yı kulübümüze kazandırdık. Çevre Bakanlığı’ndan, Milli Emlak’a, oradan da Beşiktaş’a devredildi. Burası çok kısa sayılabilecek 25-30 gün içerisinde camiaya kazandırıldı. Doğayla iç içe çok güzel bir yer. Akademiye kazandırılmak üzere burada da çalışmalarımız başlamıştır" ifadelerini kullandı.

"Beşiktaş’ta paralel yapı oluşmuş"

Başkan Hasan Arat, siyah-beyazlı kulübün sicil kuruluna ağır eleştirilerde bulunarak, "Sicil kurulu, seçimlere müdahale etti. Sicilde bazı isimli yüzlerce dosyaları gösterdi, noter çağırdık. Tüm evrakları noter tutanağıyla sicil kurulu başkanına teslim ettik. Yönetim kurulu kararıyla sicil araştırma komisyonu kurduk. Bulunan evraklarda üye imzası yok. Dosyalardaki bazı imzalar da sahte. İlginç bir yazılım yapmışlar. Beşiktaş’ta paralel yapı oluşmuş. Bu yazılımda telefonunuzda kaç Beşiktaş üyesi olduğu ortaya çıkıyor. Aday olacak yöneticiye liste vermiyorsun, yazılım yapıyorsun. Burası Beşiktaş. Yok öyle şey. Sicil kuruluna, ’İstifa edin’ demeden 3 kişi ayrıldı. Sicil kurulu da sanırım bu istifalarla düşmüştür. Hayırlı olsun. Bunu yapanlar orada oturamaz. Onları disiplin kuruluna vereceğiz" diyerek sözlerini tamamladı.