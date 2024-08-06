Jeoloji Uzmanı Hasan Sözbilir, son açıklamalarında, Türkiye'nin bazı bölgelerinde potansiyel tehlike oluşturan bir fay hattını işaret etti. Sözbilir, bu fay hattının, önümüzdeki dönemde 6.7 büyüklüğünde bir deprem üretebileceğini öngördüğünü belirtti.

Sözbilir’in değerlendirmelerine göre, fay hattının mevcut hareketliliği ve jeolojik yapısı, büyük bir sismik olayın meydana gelme olasılığını artırıyor. Bu durum, bölgedeki yapıların ve altyapının depreme karşı dayanıklılığının gözden geçirilmesi gerektiğini ortaya koyuyor.

Uzman, vatandaşları bu konuda dikkatli olmaya ve olası bir depreme karşı hazırlıklı olmaya çağırdı. Ayrıca, yerel yönetimlerin ve ilgili kurumların bu fay hattının durumunu sürekli izlemeleri ve olası risklere karşı gerekli önlemleri almaları gerektiğini vurguladı. Sözbilir, özellikle bu fay hattının geçtiği bölgelerde yaşayanların, acil durum planları yapmaları ve binalarının depreme dayanıklı olup olmadığını kontrol ettirmeleri gerektiğini ifade etti.