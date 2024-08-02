İYİ Parti Bursa Milletvekili Hasan Toktaş, TBMM’de Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’na İnegöl Devlet Hastanesinde yaşanan sorunları ve eksikleri içeren soru önergesi yöneltti.

Toktaş soru önergesinde şu ifadeleri kullandı;

“TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Anayasanın 98. TBMM İç tüzüğünün 96. Maddesi gereğince Sağlık Bakanı Sayın Kemal MEMİŞOĞLU tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

Seçim bölgem Bursa'nın İnegöl ilçesinde vatandaşlarımız doktor yetersizliğinden mütevellit yeterli sağlık hizmeti alamadığını dile getirmektedir. Anayasa'nın 56. Maddesi: "Devlet herkesin hayatını beden ve ruh sağlığı içinde sürdürmesini sağlama; insan ve madde gücünde tasarruf ve verimi artırarak, iş birliğini gerçekleştirmek amacıyla sağlık kuruluşlarını tek elden planlayıp hizmet vermesini düzenler. Devlet, bu görevini kamu ve özel kesimdeki sağlık ve sosyal kurumlardan yararlanarak, onları denetleyerek yerine getirin. Sağlık hizmetlerinin yaygın bir şekilde yerine getirilmesi için kanunla genel sağlık sigortası kurulabilir." demektedir.

Türkiye genelinde 194 bin 688 doktor görev yaparken, Bursa genelinde bu rakam 6 bin 323 olarak kaydedilmektedir. İnegöl'de ise toplamda 206 hekim görev yapmaktadır. Türkiye genelinde bin kişiye düşen doktor sayısı 2.2 iken, Bursa genelinde bu oran 1,97 olarak görülmektedir. İnegöl'de ise bu oran 0.68'tir. OECD ülkelerindeki bin kişiye düşen doktor sayısı göz önüne alındığından İnegöl'deki düşük oran sağlık hizmetinin yetersizliğini göstermektedir. Ayrıca İnegöl'ün sanayi şehri ve mobilya sanayisinin yoğun olduğu bir ilçe olduğu düşünüldüğünde, mobilya atölyelerinde kesik vakalarının yoğun olduğu ilçede Plastik cerrahi servisinin olmaması vatandaşlarımızı ayrıca mağdur ettiği gibi, sağlık çalışanlarımızın omuzuna iki kat iş yükü yüklemektedir.

Bu bilgiler çerçevesinde;

1- Vatandaşlarımızın daha kaliteli ve sorunsuz bir sağlık hizmeti almasını sağlayacak düzeyde sağlık personeli ve doktor ataması yapılması planlanmakta mıdır?

2- İnegöl Devlet hastanesindeki "kanser tedavisi" bölümü neden kapatılmıştır? Yakın zamanda açılması düşünülmekte midir?

3- Yoğun kesik vakalarının yaşandığı ilçenin devlet hastanesine plastik cerrahi bölümü açılmasını planlıyor musunuz?

4- Ekonominin bu denli kötü olduğu bir durumda kalitesiz sağlık hizmeti alan vatandaşlarımızı özel hastanelerin insafından kurtarmayı düşünüyor musunuz?

5- Sağlık sistemini kalitesizleştiren performans sisteminin iyileştirilmesine yönelik herhangi bir çalışmanız var mıdır?”

Kaynak: HABER MERKEZİ