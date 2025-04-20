Sağlık Bakanlığı, “Sağlıklı Türkiye Yüzyılı” programı doğrultusunda Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik’te değişikliğe giderek, işletme yapısı ve hizmet standartlarını iyileştirmeye yönelik önemli düzenlemeler gerçekleştirdi.

Resmî Gazete’de yayımlanan güncel yönetmelikle birlikte tıp merkezleri, poliklinikler, muayenehaneler ve diğer özel sağlık kuruluşlarında sunulan sağlık hizmetlerine dair kapsamlı düzenlemeler hayata geçirildi.

DOĞUM ÜNİTESİ ZORUNLU OLACAK

Tıp merkezlerinde planlı sezaryen doğum yapılması yasaklanacak. Normal doğum gerçekleştirilmesi talep edildiğinde ise doğum ünitesinin kurulması zorunlu hale gelecek. Ameliyathanesi bulunmayan tıp merkezlerine doğum ünitesi kurma izni verilmeyecek. Doğum ünitesinin giriş çıkışları, kontrollü ve genel sirkülasyondan ayrı olacak şekilde, ameliyathaneye kolayca ulaşılabilecek bir konumda inşa edilecek. Doğum salonunun minimum alanı ise 16 metrekare olacak.

ELEKTRONİK KAYIT ZORUNLULUĞU

Kayıtlar ve arşivlerin günümüz gereksinimlerine uygun olarak tutulabilmesi için, elektronik kayıt ve bildirim uygulamaları zorunlu hale getirilecek.

DENETİMLER SIKLAŞTIRILACAK

Tıbbi tedavi uygulamalarının bilimsel standartlara uygunluğunu değerlendirmek amacıyla tıbbi endikasyon ve uygulama denetimleri yapılacak.

CERRAHİ BİRİMİ KURULABİLECEK

24 saat kesintisiz hizmet veren, uzman tabip kadro sayısı 10 ve üzeri olan tıp merkezlerinde acil ünitesi ile cerrahi müdahale birimi kurulabilecek. Cerrahi müdahalelerin, herhangi bir sebepten dolayı ikinci bir müdahaleyi gerektirmeyecek nitelikte olması şartı aranacak. Uygulama izin belgesi alınması zorunlu olacak. İki ve daha fazla poliklinik birleştirilerek tıp merkezine dönüştürülebilecek.

YENİ TIBBİ UYGULAMALAR

Muayenehanelerde uygulanacak tıbbi işlemler, modern tıp kurallarına uygun şekilde belirlenecek. Tıp merkezlerinde sunulan tıbbi laboratuvar, radyoloji, radyasyon onkolojisi ve nükleer tıp hizmetleri ise gerekli izin belgelerinin alınması koşuluyla sağlanabilecek.