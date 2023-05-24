Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları’nın (KOMEK) Hatay’daki Konya Konteyner Kentte hizmete giren şubesi 8 sınıfta, 6 branşta 109 kursiyere hizmet veriyor.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Hatay’a kazandırılan 1. Etap Konya Konteyner Kentte hizmet vermeye başlayan KOMEK Antakya Kurs Merkezi’ni ziyaret ederek eğitimlere katılan depremzede kursiyerlerle sohbet etti.

Ziyareti değerlendiren Başkan Altay, Hatay’daki çalışmalara aralıksız şekilde devam ettiklerini ve ilk günden itibaren bölgedeki eksikleri bir planlama dahilinde tamamlamak için yoğun şekilde çalıştıklarını ifade etti.

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin Meram, Karatay, Selçuklu belediyeleri ile Konya Ticaret Odası, Konya Sanayi Odası ve Konya Ticaret Borsası iş birliğiyle Hatay’da kurdukları 470’e yakın konteynerden oluşan Birinci Etap Konya Konteyner Kentin Hataylılara hizmet verdiğini kaydeden Başkan Altay, “Burada yaşayan insanların sosyal hayata başlamaları ve depremin etkilerinin unutulmasıyla ilgili bir çalışma yürütüyoruz. Konya’nın önemli markalarından birisi olan KOMEK, Konya Konteyner Kentte hizmet vermeye başladı. Şu anda 8 sınıfta, 6 branşta 109 kursiyere hizmet veriyoruz. Bu sayı giderek artıyor. Böylece burada kalan kardeşlerimiz hem daha değerli vakit geçiriyor hem depremin etkilerini unutuyor hem de bir meslek edinme imkanları oluyor. İnşallah burada üretilen ürünlerin satılmasıyla da kendilerine bir gelir oluşturacaklar. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Sayın Fatih Erbakan hafta sonu burayı ziyaret ederek Hataylılarla buluşmuştu. Bizler, Hatay’da sorunlar bitene kadar Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Konya olarak buradaki işleri çözmek için ekibimizle birlikte çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.