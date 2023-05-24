Hatay Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Metin Açık başkanlığında yapılan toplantıda önemli maddeler görüşülerek karara bağlandı.HATAY (İGFA) - Hatay Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi(UKOME) Mayıs ayı toplantısı gerçekleşti.

Toplantıda depremden dolayı sıkıntılı günler geçiren öğrenci, personel ve toplu taşıma hizmeti veren işleticilere hususiye çekme ve vize işlemlerinde süre verildi.

Bu kapsamda 06 Şubat 2023 tarihi itibariyle ticari araçlarını hususiye çeken ve bu tarih öncesinde cezalı duruma düşmemiş olan S,C ve T plakalı işitecilere hem "hususiye çekme" hem de "vize" işlemlerinde cezalı duruma düşmemeleri adına 2024 yılının sonuna kadar, HO,BB ve M plakalı işleticilere ise 1 yıl süre verilmesi kararı alındı.

Ayrıca vatandaşlardan gelen talep üzerine İskenderun Liman Taksi Durağı da Palmiye Hastanesi civarına taşınma kararı alındı.