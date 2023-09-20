Bursa Büyükşehir Belediyesi, asrın felaketinde tamamen yerle bir olan Hatay’daki sembol eserlerden 752 yıllık Antakya Ulu Camii’nin ayağa kaldırılması çalışmalarına başladı. Antakya’da şantiye kurulumu tamamlanırken, ekipler öncelikle kontrollü bir şekilde alan temizleme çalışmasının startını verdi.BURSA (İGFA) - Türkiye’yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli depremlerden en ağır yarayı alan Hatay’da sadece binalar değil, asırlık camiler, kaleler, hanlar, kiliseler ve birçok tarihî eser de ya tamamen yıkıldı ya da büyük zarar gördü.

Hatay'ın eski camilerinden biri olan 1271-1272 yıllarında yapıldığı bilinen tarihî Antakya Ulu Cami de depremlerin ardından yıkılıp, tamamen moloz yığınına döndü. Memlukler döneminde inşa edilen, medrese, yazlık camii, şadırvan, iki adet türbe, çeşme, imaret ve dükkânlar gibi farklı dönemlerde inşa edilmiş yapılardan meydana gelen bir külliye niteliğindeki Ulu Camii; harimde iki mihrabı bulunması açısından tek eser olma özelliğine de sahipti. Depremin ardından Hatay’da yaşamın normale dönmesi için yardımların dağıtımını üstlenen, seyyar tuvaletleri kuran ve 3 ayrı bölgede 2000 konteynerden oluşan yaşam alanları hazırlayan Bursa Büyükşehir Belediyesi, Antakya Ulu Camii’nin de restorasyonu işini de üstlendi.

ÇALIŞMA BAŞLADI

Antakya Ulu Camii’nin restorasyonu için Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Mayıs ayı oturumunda alınan kararla röleve, restitüsyon ve restorasyon projesi hazırlıklarına başlandı. Hazırlanacak projelere veri altlığı oluşturmak amacıyla Harita Şube Müdürlüğü ekipleri, Antakya Ulu Camii’nin mevcut durumunu tespit etmek için sahada ölçümler yaptı. Mevcut durumun 3D (3 boyut) tarama ile modellenmesi, nokta bulutu verilerinin üretilmesi ve ortofoto haritasının hazırlanması çalışmaları için gerekli veriler toplandı. Diğer taraftan restorasyonu üstlenen firma da saha çalışmalarına başladı. Tarihi enkazda şantiye kurulumu tamamlanırken, ekipler moloz yığınları arasındaki tarihi kalıntıların temizliğine başladı. Alanın temizlenmesinin ardından tarihi yapının aslına uygun olarak restorasyonu çalışmalarına hızla başlanacak.

Depremin ikinci haftasından bugüne kadar Hatay’da çok önemli görevler üstlendiklerini, bu görevlerden birinin tarihi Antakya Ulu Camii’nin restorasyonu olduğunu hatırlatan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Hatay’ın genelinde olduğu gibi, Ulu Cami’de de maalesef taş üstünde taş kalmamış desek yeridir. Ancak özellikle tarihi eser restorasyonları konusunda oldukça deneyimliyiz. Bursa’daki tecrübelerimizi en iyi şekilde ortaya koyup, Antakya Ulu Camii’ni de aslına uygun olarak en kısa zamanda ayağa kaldırmak en büyük arzumuz” dedi.