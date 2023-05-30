Bursa Büyükşehir Belediyesporlu milli taekwondocu Hatice Kübra İlgün, dünya üçüncüsü olarak Bursa’ya yeniden büyük bir gurur yaşattı.

Azerbaycan’da düzenlenen Dünya Taekwondo Şampiyonası’nda Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü’nün Olimpiyat üçüncüsü sporcusu Hatice Kübra İlgün, üçüncü olarak bronz madalya kazandı. Başkent Bakü’de gerçekleştirilen organizasyonda kürsüye çıkan milli taekwondocu, böylece Kasım ayında elde ettiği dünya üçüncülüğünün ardından Azerbaycan’da da madalyayı es geçmedi.

Şampiyonada son 32 turunda Mısırlı Nadine Mahmoud ile karşılaşan Hatice Kübra İlgün, rakibini 6-2 ve 13-1’lik setlerde 2-0 yenerken, son 16 turunda İspanyol Arlet Ortiz Benito ile karşı karşıya geldi. Bu müsabakada da rakibine 8-4, 6-7, 6-6’lık setlerde 2-1 üstünlük sağlayan milli taekwondocu adını çeyrek finale yazdırdı.

Çeyrek finalde Polonyalı Patrycja Adamkiewics karşısında 7-5, 5-7 ve 8-7’lik setlerle tatamiden 2-1 üstün ayrılan Hatice Kübra İlgün, yarı final biletini kaptı ve madalyayı garantiledi. Finale yükselme mücadelesinde ise Tayvanlı Chia-ling Lo ile karşı karşıya gelen milli taekwondocu rakibi karşısında ilk seti 9-4 alırken, diğer setlerden 11-10 ve 16-3 yenik ayrıldı ve maçı 2-1 mağlup tamamlayarak dünya üçüncüsü oldu.