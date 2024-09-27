Açılışa Belediye Başkanı Alper Taban, siyasi partilerin yöneticileri ile davetliler katıldı.

Açılışta konuşan Belediye Başkanı Alper Taban, "Hepinize cümleten hayırlı günler diliyorum hayırlı cumalar diliyorum. Bugün Hatice ve Merve butik işletmesinin açılışı için bir araya geldik. Aramızda çok kıymetli misafirler var hanımefendiler, beyefendiler var. Çok kıymetli meclis üyeleri burada, AK Parti yöneticilerimiz burada. Çok kıymetli Saadet Partimizin meclis üyeleri, yöneticileri burada uzaktan ve yakından gelen misafirlerimiz var katılan herkese çok teşekkür ederim. Tabi işletmeler sehirlerimiz için önemli her yeni açılan işletmede bizler için bir fırsat aslında, yeni yerler yeni mekânlar, yeni fırsat mekanları oluşmuş oluyor. Tabi ben öncelikli olarak işletmecilerimizi kutluyorum cesaretlerinden dolayı, bizleride ayrıca davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum.

İnşallah hayırlı olsun bol bereketli olsun. Güzel günlerde inşallah güzel müşterilerle rabbim buluştursun. Ve daha nicelerini geliştirerek açmak nasip olsun diyorum. Tekrar hayırlı olmasını temenni ediyorum ve saygılar sunuyorum." dedi.