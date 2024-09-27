Harry Potter serisinde "Profesör Minerva McGonagall" rolüyle izleyicilerin kalbinde taht kuran Maggie Smith, 89 yaşında hayata veda etti. Smith'in vefat haberi, oğulları Toby Stephens ve Chris Larkin tarafından yapılan açıklamayla duyuruldu.

"Dame Maggie Smith'in ölümünü büyük bir üzüntüyle duyurmak zorundayız.Bu sabah, 27 Eylül Cuma günü erken saatlerde hastanede huzur içinde hayata veda etti. Son derece özel bir insandı, son anlarında arkadaşları ve ailesiyle birlikteydi.Geride, olağanüstü annelerini ve büyükannelerini kaybetmenin acısını yaşayan iki oğul ve beş sevgi dolu torun bıraktı. “Bu vesileyle Chelsea ve Westminster Hastanesi'nin harika personeline son günlerinde gösterdikleri özen ve sonsuz nezaket için teşekkür etmek istiyoruz.Tüm nazik mesajlarınız ve desteğiniz için teşekkür ediyor ve şu anda mahremiyetimize saygı göstermenizi rica ediyoruz."