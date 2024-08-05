Konu hakkında MÜSİAD Saime Sultan Bilim ve Sanat Merkezi resmi sitesinde yer alan açıklama da şu ifadelere yer verildi;

“Türkiye Hava Sporları Federasyonu Tarafından düzenlenen Hava Modelciliği 3.Etap Yarışmaları 04-05 Ağustos 2024 tarihinde Bursa ilimizde gerçekleşti. Lastik Motorlu Model uçak- Model Planör Türkiye Şampiyonası ve Kağıt Uçak kategorisinde gerçekleşen yarışmada MÜSİAD Saime Sultan Bilim ve Sanat Merkezimiz genel klasmanda ve gençler Kategorisinde Türkiye Şampiyonasında büyük başarılara imza attılar. Yarışmaya katılan öğretmenlerimize (Gökay Organcı, Fevzi Çetin-Cihan Doğan) ve öğrencilerimize (M.Tuğra Çörekçioğlu-Emir Yoldaş-Emir Kaan Doğuş- Ahmed Bera Azizoğlu) teşekkür eder, derece elde eden öğretmen ve öğrencilerimizi tebrik ederiz.



DERECELER

Genel Klasman Kategorisinde: Cihan Doğan: Kağıt Uçak Yarışmasında Türkiye 3.'sü, Model Planör Uçak Yarışmasında Türkiye 1.'si, Fevzi Çetin: Model Planör Uçak Yarışmasında Türkiye 2.'si ve Gökay Organcı: Model Planör Uçak Yarışmasında Türkiye 4.'sü. Gençler Kategorisinde Emir Kaan Doğuş: Türkiye 2.'si ve Ahmet Bera Azizoğlu: Türkiye 3.'sü oldu.