Edinilen bilgiye göre İnegöl'e bağlı kırsal Yeniyörük mahallesinde bulunan katı atık depolama tesisinde çalışan Mahmut G.(26) iş makinesinden indiği sırada dengesini kaybetti. Düştüğü sırada ayağı merdivenlere takılan genç işçi havada asılı kaldı. Ayağını kurtaran genç işçi yaklaşık 3 metre yükseklikten düşerek yaralandı. İş arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı işçi ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayla alakalı soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Mehmet Sevinç