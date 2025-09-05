Dört gün süren fuar boyunca Çilek standı; Almanya, Avusturya, Macaristan, Romanya, İsviçre, Portekiz, İspanya ve Bulgaristan başta olmak üzere Giga Grubu’nun faaliyet gösterdiği ülkelerden gelen profesyoneller tarafından ziyaret edildi.





Ürünlere Yoğun İlgi

Ziyaretçiler; Çilek’in bebek, çocuk ve genç odalarına yönelik yeni koleksiyonlarını yakından inceledi. Tasarım çeşitliliği, fonksiyonel çözümler ve yüksek kalite anlayışı büyük beğeni toplayan Çilek; her yıl genişleyen ürün gamı ile ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.



Çilek Ekibi Fuarda Yerini Aldı

Çilek standında Yönetim Kurulu Üyesi Muharrem Çilek, İşletmeden Sorumlu Genel Müdür Murat Bulca, Yurt Dışı Bayi Geliştirme Direktörü Aykut Taşan ve Mimari İşler Müdürü Cem Çilek hazır bulundu. Çilek ekibi ziyaretçiler ile birebir görüşmeler yaparak ürünleri tanıttı ve yeni iş birlikleri için zemin hazırladı.



Stratejik Bir Buluşma

Çilek, Giga Fuarı’nı iş ortaklarıyla ilişkileri güçlendirmek ve ürünlerini doğru hedef kitleye tanıtmak için stratejik bir platform olarak değerlendirdi. Fuar boyunca gerçekleşen görüşmelerin 2026 ve sonrası için belirlenen büyüme hedeflerine katkı sağlayacak değerli iş birliklerine zemin hazırladığı belirtildi.



Çilek, fuar kapsamında kurulan temasların Giga Grubu ile ilişkilerin daha da güçlenmesine katkı sunacağını vurguladı.