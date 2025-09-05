Edinilen bilgiye göre İnegöl'e bağlı kırsal Hilmiye Mahallesinde evinin bahçesinde salça yapan Mehmet N.(66) bir anda fenalaşarak yere yığıldı. Bir süre sonra bahçeye gelen ailesi yaşlı adamı hareketsiz bir şekilde yerde yatarken buldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaşlı adamın hayatını kaybettiğini tespit etti. Yaşlı adamın cenazesi Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa adli tıp kurumuna gönderildi.

Olayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Mehmet Sevinç