Ülkemizde yeni kurulan ve yapım aşamasından bu yana kendisinden çokça kez söz ettiren büyük İstanbul havalimanı, geçtiğimiz günlerde açılışını gerçekleştirdi. Henüz yeni açıldığı için ziyaretçi toplamak adına ve reklam mahiyetinde Havaist markasıyla İstanbul havalimanı seferlerini başlattı. Havaist otobüsleri son model uzun güzergah yolculuk otobüsüdür bizde bindiğimizde gerçekten konforlu bir yolculuk geçirdiğimizi söyleyebiliriz. Toplamda 19 terminal otobüs güzergahından kalkan Havaist otobüslerine İstanbul kart ile biniyorsunuz. Havaist otobüsü ile havalimanına gitme ücreti 15 TL’dir. Öğrenciler için biraz daha indirim yapılmış fakat İstanbul kartınızda bakiye yoksa kredi kartı’da geçerlidir.

Havaist Sefer Saatleri

Toplamda 19 güzergahtan ulaşım sağlayabildiğiniz için havalimanının alt katında çok büyük bir otopark alanı bulunuyor. Sıra sıra otobüsler semtlerine göre duraklarına ayrılmış ve yazan tabelanın orada duruyorlar saatleri geldiğinde araç dolmasa dahi kalkış gerçekleştiriyorlar.

Üstteki resimde Havaist Alibeyköy Cep Otogarından kalkış saatlerini görüyorsunuz. Diğer bütün kalkış yerlerinden buna benzer saatlerde 30 dakika’da bir kalkış yapmaktadır. En doğru bilgiyi Havaist’in kendi internet sitesinden edinebilirsiniz, bir bakın derim.

Havaist Nerelerden Kalkıyor ?

Tüyap

Yenikapı

Taksim

Sultanahmet

Eminönü

Sarıyer – Hacıosman

Pendik

Mecidiyeköy

Mahmutbey Metro

Arnavutköy

Alibeyköy Cep Otogarı

Beşiktaş

Kemerburgaz

Kadıköy

Bahçeşehir

Avcılar – Halkalı

Bakırköy – İDO

Sancaktepe

Güzergahlarından sefer saatlerinde kalkış gerçekleştirerek İstanbul havalimanına gider. Havalimanı’dan tekrar yarım saat aralıklarla aynı güzergahlara dönüş sağlayabilirsiniz. Biz Alibeyköy Cep Otogarı’dan gitmek için bindiğimizde üç kişiydik ve toplamda 45 TL tutmuştu, dönüşlerle birlikte 90 Türk Lirası. Tablet bilgisayarlı koltuklarıyla video izlerken 40 dakikalık yolculuğun ne zaman bittiğini anlamadım bile. Sarıyer / Kemerburgaz taraflarından geçerken zaten manzarayı seyre dalıp güzel bir yolculuk geçiriyorsunuz. Büyük devasa yapıdaki havalimanına vardığınızda ise genellikle yarım saat 1 saat arası gezerek tamamını bitirebilirsiniz. Zemin kattan bir alt katta dışarıda ayrılmış doğayla bütünleşen hoş bir bekleme alanı mevcut. Ayrıca havalimanı’da içeri girdiğimizde koşuşturmalar yerine sakinlik hakim. İçeride bir çok bana sor sloganlı tişörtleri giymiş çalışanlar sizi karşılıyor ve hatta teknolojik bilgisayarlarla’da canlı iletişim kurarak Havaist ve Havalimanı ile alakalı soru sorabiliyorsunuz.