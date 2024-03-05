MALZEME LİSTESİ: 2 kabak 1 havuç 1 su b. süt 2 çorba k. un 1 çorba k. tereyağı 1 demet dereotu tuz su sıvıyağ HAZIRLANIŞI: Kabakları ve havucu rendeliyoruz. Tavaya sıvıyağ döküyoruz ve havuçla kabağı soteliyoruz. Tencereye sıvıyağı ve unu koyup kavurmaya başlıyoruz. Tereyağını da koyup un kokusu çıkana kadar kavuruyoruz. Önce soğuk sütü döküyoruz ve çırpma teliyle karıştırıyoruz. Sıcak suyla kıvamını açıyoruz. Hızlıca çırpıyoruz. Kaynamaya başlayınca içine sotelenmiş sebzeleri ilave ediyoruz. Tuzunu atıyoruz ve pişmeye bırakıyoruz. Üzerine dereotu serperek servis ediyoruz.

Kaynak: Haber merkezi