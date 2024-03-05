MALZEME LİSTESİ: 1,5 paket petibör bisküvi 5 havuç 1 su bardağı toz şeker 1 su bardağı ceviz 1 çay bardağı hindistan cevizi 100 gr tereyağı HAZIRLANIŞI: Havuçları karıştırma kabına rendeliyoruz. Derin bir tavaya havuçları koyuyoruz. Kapağını kapatarak pişirmeye başlıyoruz. Toz şekeri döküyoruz, havucu kendi suyunda pişiriyoruz. Eğer çok kuru gelirse biraz sıcak su ilave edebiliriz. Havuç yumuşayana kadar pişiriyoruz. Havucun üzerine eritilmiş tereyağını döküyoruz. Hindistan cevizini döküyoruz. Cevizi iri kırıp ilave ediyoruz. Bisküvileri kırıyoruz ve içine katıyoruz. Harcımızı yoğuruyoruz. Baton kek kalıbına buzdolabı poşetini kesip seriyoruz. İçine havuçlu harcı dolduruyoruz ve üzerine bastırıyoruz. Bu şekilde buzdolabında 1 gece dinlendiriyoruz. Pastamız sertleşince çıkarıyoruz. Üzerini isteğe göre, hindistan cevizi ve çikolata sosuyla servis ediyoruz.

Kaynak: Haber merkezi