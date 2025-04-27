

Bursa'nın geleceğini bilimsel verilerle şekillendirmek amacıyla yürütülen 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı kapsamında, Bursa Planlama Ajansı ve Danışma Kurulu rehberliğinde çalışmalar devam ediyor. Bu doğrultuda, Bursa Kent Konseyi'nin öncülüğünde, vatandaşların planlama süreçlerine aktif katılımını sağlamak ve karar alma süreçlerine katkı sunmalarını teşvik etmek için başlatılan 'Hayalimizdeki Bursa’yı Konuşuyoruz' adlı buluşmaların ilk etkinliği, İnegöl ilçesinde gerçekleştirildi. Bu buluşmaya, Bursa Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Ertuğrul Aksoy, İnegöl Kent Konseyi Başkanı Bülent Temelli, Karacabey Kent Konseyi Başkanı Abdullah Akkoç, Osmangazi Kent Konseyi Başkanı Fatma Çil Yılmaz, Yıldırım Kent Konseyi Başkanı Hüseyin İşcan, Keles Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Orhan ve çok sayıda vatandaş katıldı.





Bursa Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Ertuğrul Aksoy, İnegöllülerin İnegöl’ü ve Bursa’yı 2050 yılında nasıl görmek istediklerini anlatarak planlama kararlarına katkıda bulunacağını söyledi. Böylece halkın sesinin karar alma süreçlerinde duyulacağını belirten Ertuğrul Aksoy, karar alma süreçlerine herkesin katılımının önemli olduğunu ifade etti. Kent konseyleri olarak 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı çalışmalarına katkı sunmak istediklerini anlatan Aksoy, “‘Hayalimizdeki Bursa’yı Konuşuyoruz’ buluşmalarıyla halkın ve özellikle temsiliyet imkânı bulamayan bireylerin fikirlerini almayı amaçlıyoruz. Bu buluşmalarla halkın düşüncelerini doğrudan alıyoruz. Toplantılarda, ‘İlçenizin zayıf yönleri nelerdir? İlçenizin güçlü yönleri nelerdir? İlçenizi ve Bursa’yı 2050 yılında nasıl görmek istiyorsunuz? Geleceğe dair eleştirileriniz, önerileriniz, yerel ve merkezi yönetime yönelik beklentileriniz nelerdir? Başlıklarında dört soru soruyoruz. 17 ilçede düzenleyeceğimiz buluşmaların ardından çıktıları, Bursa Planlama Ajansı’na vereceğiz” dedi.





İnegöl Kent Konseyi Başkanı Bülent Temelli, 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı çalışmalarına halkın katılımının sağlanmasının önemli olduğunu dile getirdi. Hem birebir görüşmeler hem de dijital ortamdan yapılan anketlerle herkesin görüşünün alındığını anlatan Temelli, İnegöl’ün ve Bursa’nın halkın görüşleri ve önerileri alınarak planlanacağını söyledi.