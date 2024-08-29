Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ankara'da Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen "100. Yılda Çocuklarımızla 100 Şenlik Programı"nda dikkat çekici bir konuşma yaptı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kuruluşunun 100. yılı nedeniyle düzenlenen etkinlikte, hafızlık eğitimi gören öğrencilere hitap eden Erbaş'ın sözleri sosyal medyada geniş yankı buldu.

Prof. Dr. Ali Erbaş, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Peygamber Efendimiz (s.a.s.) 'Sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretenlerinizdir.' buyurmaktadır. Burada Kur'an'ı öğrenenler ve öğretenler var. Dolayısıyla biz de en hayırlı olan insanlarla beraberiz. Vatanımızın geleceğini hafızlarımıza, Kur'an'a gönül vermiş, Peygamber Efendimize (s.a.s.) hakkıyla ümmet olma yolunda yürüyen siz kardeşlerimize, yavrularımıza emanet edeceğiz. Allah'ın Kitabı sizlerin zihinlerinde olacak inşallah. Hayatınızı Kur'an'a göre düzenleyeceksiniz. Esasında bütün Müslümanların vazifesi bu. Ama siz aynı zamanda yürüyen Kur'anlar olacaksınız inşallah. Ne mutlu size, ne mutlu anne babalarınıza, ne mutlu sizi yetiştiren hocalarınıza."

Erbaş'ın, "Vatanımızın geleceğini hafızlarımıza emanet edeceğiz" ifadesi, sosyal medyada geniş bir yankı uyandırdı. Bu sözler, hafızlık eğitimi gören gençlerin ülkenin geleceğinde önemli bir rol oynayacağına dair bir vurguyu temsil ediyor.

Erbaş'ın konuşmasında yer verdiği "Hayatınızı Kur'an'a göre düzenleyeceksiniz" ve "Yürüyen Kur'anlar olacaksınız" ifadeleri, hafızlık eğitimi gören öğrencilerin sadece dini bilgilerini değil, aynı zamanda günlük yaşamlarını da Kur'an'a uygun bir şekilde düzenlemeleri gerektiği mesajını içeriyor.

Bu etkinlik, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hem dini eğitim konusundaki kararlılığını hem de gençlerin bu alandaki önemini vurgulayan bir organizasyon olarak dikkat çekti.