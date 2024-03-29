Fenerbahçe Beko, THY Euroleague’in 32. haftasında sahasında Alman ekibi Alba Berlin’i 103-68 mağlup etti. Sarı-lacivertli oyuncu Hayes-Davis ise attığı 50 sayıyla Euroleague tarihinin bir maçta en fazla sayı atan oyuncusu olarak tarihe geçti.

Nigel Hayes-Davis’ten 2 rekor birden

Öte yandan Fenerbahçe Beko’da Nigel Hayes-Davis karşılaşmaya damga vurdu. Davis, attığı 50 sayıyla Euroleague tarihinin bir maçta en fazla sayı atan oyuncusu olurken, maçın ilk çeyreğinde attığı 18 sayıyla da Fenerbahçe Beko formasıyla bir maç periyodunda en fazla sayı atan oyuncu rekorunu da kırdı.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Milivoje Jovcic, Gytis Vilius, Eduard Udyanskyy

Fenerbahçe Beko: Calathes 2, Hayes-Davis 50, Dorsey 7, Pierre 6, Sertaç Şanlı 7, Motley 18, Wilbekin 2, Madar 4, Tarık Biberovic 6, Papagiannis 1, Şehmus Hazer, Sestina

Başantrenör: Sarunas Jasikevicius

Alba Berlin: Schneider 2, Thomas 10, Hermannsson 12, Nikic 4, Brown 17, Delow 5, Mattisseck 5, Samar 2, Koumadje 7, Bean 4, Olinde

Başantrenör: Israel Gonzalez

1. Periyot: 34-18 (Fenerbahçe lehine)

Devre: 52-40 (Fenerbahçe lehine)

3. Periyot: 83-53 (Fenerbahçe lehine)