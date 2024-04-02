"Ölüyorum", "Paranoya", "Fırtınam" gibi hit parçalarıyla milyonların kalbine taht kuran Hayko Cepkin, unutulmaz şarkılarını 26 Mayıs’ta 40 bin kişilik dinleyici karşısında seslendirmeye hazırlanıyor.

Kariyeri boyunca birçok unutulmaz şarkı ve albüme imza atan Hayko Cepkin, 26 Mayıs’ta Beşiktaş Stadyumunda hayranlarıyla buluşacak. Hayko Cepkin, bu özel konserde şarkılarını yaklaşık 40 bin kişiye seslendirecek. BWO Entertainment ve EEG Expand Entertainment Group iş birliğiyle gerçekleşecek tarihi konserin biletleri Türkiye’nin kapsayıcılığı en geniş teknoloji odaklı online etkinlik biletleme platformu Biletinial’da satışta.