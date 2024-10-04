Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, ilçeye kazandırılacak Hayvan Bakım Evi Projesi hakkında açıklamalarda bulundu. Projenin bürokratik bir süreç olduğunu belirten Başkan Özel, bu sürecin hızla ilerlemesi için takipçi olduklarını ifade etti.

Başkan Özel, göreve geldikleri günden bu yana Yenişehir Doğal Hayatı ve Hayvanları Koruma Derneği gibi kentin tüm dinamikleriyle ortak bir çalışma yürüttüklerini vurguladı. Önceki yönetim döneminde hayvan barınağı için belirlenen alanın, imar planında okul ve sanayi alanında yer almasından dolayı iptal edildiğini hatırlattı.

Farklı lokasyonlarda incelemeler gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Özel, hayvan barınaklarının Milli Parklar kontrolünde olması gerektiğini söyledi. “Bir noktada mutabık kalındı, arazi Milli Parklar Genel Müdürlüğü ve Milli Emlak’tan onay aldı. Ancak Çevre, Şehircilik İl Müdürlüğü, bölgenin incelenmesi için dosyayı geri gönderdi. Yetkililer araziyi yeniden inceleyip onaya sunacaklar” dedi.

Bürokratik sürecin sürdüğünü aktaran Özel, belediye bünyesindeki mimarların Hayvan Bakım Evi projesi için çizim çalışmalarına devam ettiğini belirtti. “Gerekli tüm izinler alındığında, Hayvan Bakım Evi Projesi’nin yapımına bu yıl başlamayı planlıyoruz” şeklinde konuştu.

Yenişehir’deki sokak hayvanlarının yoğunluğunun bilincinde olduklarını dile getiren Başkan Özel, bu sorunun yalnızca Yenişehir’in değil, birçok ilçenin ortak problemi olduğunu da sözlerine ekledi.