2000 yılında İstanbul’da kurulan Hedef AVM, 15. Şubesini Ertuğrul Gazi Caddesinde düzenlenen görkemli törenle hizmete açtı. İnegöl Tarihi Mehter Takımının mini bir konser verdiği açılışa ilçe protokolü ile vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Ertuğrul Gazi Caddesi 1. Mobilya Sokak üzerinde düzenlenen açılış törenine Belediye Başkanı Alper Taban, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yavuz Uğurdağ, Emniyet Müdürü Erdoğan Baydemir, CHP İlçe Başkanı Zemci Şahin, esnaflar ve çok sayıda vatandaşlar katıldı.



İnegöl Tarihi Mehter Takımının mini konseriyle başlayan açılış töreninde bir konuşma yapan Hedef Alışveriş Merkezleri Yönetim Kurulu Başkanı Murat Günday, “Hedef AVM, faaliyet hayatına 2000 yılında 35 m2'lik bir dükkan ve Hedef Alışveriş Merkezi adıyla perakende mağazacılığa giriş yaptı. Hedef Alışveriş Merkezleri olarak, yüz binlerce kişiye hizmet veriyor. 2000 yılında çıktığımız bu yolda, 24. Yılımızı doldurmak üzere İnegöl’de 15. Şubemizi açıyoruz. Şubemizin açılışına teşrif eden İnegöl Belediye Başkanımız sayın Alper Taban'a, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız Yavuz Uğurdağ’a, Emniyet Müdürümüz sayın Erdoğan Baydemir'e, siz değerli iş ortaklarımıza, müşterilerimize ve çalışanlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Şeref verdiniz, hoş geldiniz. Bereketli olsun inşallah diyorum” dedi.



İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yavuz Uğurdağ, “Hedef Alışveriş Merkezleri Yönetim Kurulu Başkanı Murat Günday beyinde ifade etmiş olduğu gibi 15. Şubesini Ertuğrulgazi Caddemizde açıyoruz. Öncelikle Murat beye ve ailesine İnegöl’ümüze, Ertuğrulgazi Caddemize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Her açılan işyeri özellikle sanayi şehri, ticaret şehri olan İnegöl’ümüze artı katma değer sağlayan kurumlar, kuruluşlardır. Tabi açılan iş yerlerinde istihdam, alışveriş, ticaret devamlı yükselerek artı katkı sağlayarak İnegöl’ümüze ve Türkiye'mize devam edecek inşallah. Bu iş yerimizde de ayni şekilde biz ümitliyiz. Özellikle mobilyanın merkezi, mobilyanın Türkiye’deki ana caddesi olan Ertuğrulgazi Caddemizde, mobilya mağazalarımızın, teşhir salonlarımızın arasında böyle bir iş yerinin açılması da, böyle bir ürün gamının bulunması da caddemize ayrı bir özellik katacaktır. Bunun içinde ben kardeşlerimizi tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Tekrardan hem Ertuğrulgazi Caddemize hem de İnegöl’ümüze yeni açılan iş yerinin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” diye konuştu.



İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ise, “Yine güzel bir işletmenin açılışını yapıyoruz. Az önce sağ olsun işletme sahibimiz çok güzel ifade etti. Burada 15. Şubesinin açıldığını ifade etti. Cenabı Allah daha da bereketlendirsin, daha da güzel işler nasip etsin. Çünkü ticaret çok kıymetli, bereketli. Ama ben şunu ifade etmek istiyorum; üzerinde bulunduğumuz cadde şehrimizin önemli merkezlerinden birisi. Burası açık bir AVM aslında, böyle de düşünebiliriz. Ağırlıklı olarak mobilyacılarımızın bulunduğu Ertuğrulgazi Caddemiz ve gördüğünüz gibi son derece özene bezene hazırlanmış mağazalar ve işletmeler. Bunların arasında da farklı bir konsept, tamamlayıcı bir konsept olan Hedef AVM işletmesini hayata geçirmiş olacağız. Şunu ifade etmek istiyorum; gerçekten mobilyada İnegöl bu konuda çok güzel, hem şehrimizin tanıtımını hem de bu konuda iş aş olma konusunda vatandaşlarımıza fırsatlar oluşturdu. Beraberinde bereketli kazançlar dönüştü. Bugün çok kıymetli Valimizi yeni göreve başladığından dolayı ziyaret etmiştim. O da gerçekten ‘Başkanım tebrik ediyorum. İnegöl’de mobilya adına çok güzel işler yapılmış, yapılmaya da devam ediyor.’ Güzel methiyelerini ilettiler. Bu bizleri de tabi çok mutlu ediyor. Her yeni açılan işletme değer katıyor, güç katıyor. Bunlar tabi çalışkan insanların, üretken insanların becerisiyle gerçekleşiyor. Bizler de her zaman yanınızda olduğumuzu ifade ediyorum. İnşallah şehrimizi doğru ve nitelikli bir şekilde üretmeye sevk etmeye devam edeceğiz. Beraberinde ihtiyaç olan konuları da, sorunları da irdeleyerek inşallah çözüme ulaştırmaya devam edeceğiz. Ben cesaretinizden dolayı kutluyorum. Cenab-ı Allah başarılı etsin diyelim. Çalışacak arkadaşlarımıza hayırlı olsun diyelim, İnegöl’ümüze hayırlı olsun diyelim, katılan herkese tekrardan teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Yapılan duanın ardından kurdele kesimiyle Hedef AVM’nin 15. Şubesi İnegöl’de hizmete açıldı.



HEDEF AVM

İnegöl’de 15. Şubesini hayata geçiren Hedef Alışveriş Merkezleri; uygun ödeme koşulları, elden taksit avantajları, geniş ürün yelpazesi, güler yüzlü çalışanları ve müşteri memnuniyeti ile yine zirveyi Hedef’liyor. Ürün kategorisinde A’dan Z’ye her aradığınızı bulabileceğiniz; mobilya, beyaz eşya, cep telefonu, bilgisayar, elektronik cihazlar, ısıtma ve soğutma ürünleri, züccaciye, elektrikli küçük ev aletleri, ev tekstili, spor aletleri, dekoratif aksesuar ve kişisel bakım, kozmetik, halı, iç giyim ana gruplarında 58.000 adet ürün gamı ile perakende zincir mağazaları vasıtasıyla müşterilerine hizmet vermektedir. İstanbul – Kocaeli – Bursa bölgelerindeki şubeleri ile hizmetlerine hız kesmeden devam ediyorlar. Müşteri memnuniyeti en üst sıralarda olan, satış sonrası hizmetiyle müşterilerine sadece şubede değil şube dışında da hizmet vermektedirler. Yüzlerce kişiye iş imkânıyla istihdam sağlayan Hedef Alışveriş Merkezleri, Bursa bölgesindeki yeni şubesiyle, yepyeni kadrosuyla sizlere hizmet etmek için bekliyor.