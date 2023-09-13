Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yeni bir girişimde bulundu ve şu açıklamayı yaptı: "Veli tercihine saygı göstermeliyiz. Dolayısıyla çocuğunu kız okullarına göndermek isteyen velilere bu seçeneği sunabilmeliyiz, aynı şekilde erkeklerin gittiği okullarda eğitim almak isteyen çocuklar için de bu fırsatı sunabilmeliyiz." Milli Eğitim Bakanı, bu adımın yasal bir engel taşımadığını, Milli Eğitim Kanunu'nun "karma eğitim" maddesine atıfta bulunarak, ihtiyaç doğrultusunda yalnızca kız veya erkek öğrencilere yönelik okulların açılmasına izin verildiğini belirtti.

Bakan Tekin, aynı konuyu daha önce şu şekilde ifade etmişti: "Kız çocuklarının eğitimine öncelik vermek istiyoruz. Bu nedenle, ailelerin tercihlerine saygı göstermeliyiz. Eğer bir aile çocuğunu kız okullarına göndermek istiyorsa, buna imkan tanımalıyız. Aynı şekilde, çocuklarını karışık eğitim veren okullara göndermek isteyen veliler için de bu seçeneği sunmalıyız."