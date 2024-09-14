Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Tıp Fakültesi’ne bu yıl başlayan öğrenciler, beyaz önlüklerini giyerek hekimlik yolunda ilk adımlarını attı.

BUÜ Tıp Fakültesi, Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi’nde gerçekleştirdiği 2024-2025 Akademik Dönem başlangıç töreni ile yeni eğitim-öğretim yılını açtı. Törende birinci sınıfa başlayan yaklaşık 350 öğrenciye beyaz önlükleri giydirildi. Etkinliğe Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. N. Funda Coşkun, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bursa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Demir, BUÜ Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Halil Sağlam, öğretim üyeleri, öğrenciler ve aileleri katıldı.

“Köklü ve donanımlı bir fakülteye sahibiz”

Açılış konuşmasını gerçekleştiren BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, yeni dönemin herkes için hayırlı olmasını temenni ederek, önlük giyecek öğrencilere başarı diledi. Tıp Fakültesi’nin üniversite için önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, ”Bu eğitim öğretim dönemiyle birlikte 50. yılımızı kutlamaya başlıyoruz. Tıp Fakültesi, üniversitemiz kurulmadan dört yıl öncesinde kuruldu. Dolayısıyla üniversitemizin belirli bir olgunluk düzeyine gelmesinde onların büyük emekleri vardır. Köklü ve donanımlı bir fakülteye ve akademik kadroya sahibiz. Öğrencilerimiz ve aileleri bu anlamda müsterih olsun. İyi bir eğitim alacaklar ve donanımlı birer hekim olarak mezun olacaklar. Yeni dönem hepimize hayırlı olsun. Tüm akademisyen ve öğrencilerimize başarılı bir dönem diliyorum” şeklinde konuştu.

Dekandan akademisyenlere teşekkür

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Funda Coşkun ise konuşmasında tıp eğitiminin zor ama önemli bir alan olduğunu vurguladı. Gelişen tıp dünyasında bilimsel araştırmaların artması ve küresel sağlık sorunlarının çeşitlenmesinin tıp eğitiminin yenilenmesini zorunlu kıldığını aktaran Prof. Dr. Funda Coşkun, “Geleceğin hekimlerine yol gösteren ve onların mesleki hayatlarını hazırlayan sizlerin yürekten takdir ettiğimi belirtmek isterim. Hepiniz yalnızca öğrencilerimize bilgi kazandırmakla kalmıyor, onları empati kurmanın ve sabırlı olmanın ne demek olduğunu öğretiyorsunuz. Eğitimdeki özveriniz ve bilimsel katkılarınızla öğrencilerin hayatlarına bıraktığınız izler, bu fakültenin temelini oluşturan en büyük değerlerdendir. Hepinize katkılarınız için minnettarım. Genç hekim adaylarına da aramıza hoş geldiniz diyor, başarılı bir eğitim dönemi temenni ediyorum” dedi.

İlk ders Prof. Dr. Kamil Dilek’ten

Açılış konuşmalarının ardından Tıp Fakültesi 2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı ilk dersini önceki dönem rektörlerinden Prof. Dr. Kamil Dilek verdi. “Tıp Eğitiminde Başarı Kavramına Farklı Bir Bakış” konulu bir sunum yapan Prof. Dr. Kamil Dilek, tüm akademisyen ve öğrencilere başarılar diledi. Etkinlik, Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Züleyha Alper’in öncülüğünde hekimlik andının okunması ve yeni öğrencilere beyaz önlüklerinin giydirilmesinin ardından sona erdi.