Şehri güzelleştirmek, vatandaşların nefes alacağı sosyal donatı alanları oluşturmak için mesai harcayan İnegöl Belediyesi’nin ortaya koyduğu çalışmalar, vandalizm ile yok ediliyor. Daha önce pek çok kamu alanının tahrip edildiği İnegöl’de, son günlerde havların da soğuması ile birlikte kamusal alanlarda ateş yakama olaylarında artış görüldü. Özellikle parklar ve kamusal alanlarda ateş yakılması suretiyle yaşanan vandalizme karşı İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü uyarılarda bulundu.

Zabıta Müdürlüğünden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Parklarda vb. kamusal alanda ateş yakarak çevreye rahatsızlık verenler, kamu malına zarar veren kişiler şehir kameraları, İzleme Değerlendirme Merkezimiz ve diğer güvenlik kamerası sistemleriyle tespit ediliyor. Vandalizm ile mücadele ve tespit çalışmaları İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğümüz ve İnegöl Emniyet Müdürlüğü ile birlikte yapılıyor. Tespit edilen kişilere kabahatler kanunu uyarınca 2052 TL idari para cezası uygulanmakla beraber, aynı zamanda ateş nedeniyle oluşan hasar bedeli ve temizlik bedeli de hesaplanarak ateş yakanlara tahakkuk ettiriliyor. Ayrıca kamu malına zarar verilmesinden dolayı adli işlem de başlatılıyor.”