Hentbol Erkekler Süper Ligi’nde 18. hafta dün oynanan müsabakalarla sona erdi.

Hentbol Erkekler Süper Ligi’nde 18. hafta maçları tamamlandı. Erkekler Süper Ligi’nde 19. Hafta karşılaşmaları ise 2 Nisan tarihlerinde oynanacak.

Erkekler Süper Ligi 18. hafta sonuçları şöyle:

Nilüfer Belediyesi: 27 - İzmir BBSK: 28

Trabzon BBSK: 25 - Rize Belediyesi: 24

Sakarya BBSK: 34 - Beykoz Belediyesi: 37

Bahçelievler Belediyesi: 33 - Köyceğiz Belediyesi: 39

Konya BBSK: 31 - Spor Toto: 41

Erkekler Süper Ligi 19. hafta programı ise şu şekilde:

14.00 Bahçelievler Belediyesi - Konya BBSK

16.00 Beykoz Belediyesi - Beşiktaş

16.00 Rize Belediyesi - Spor Toto

17.00 Köyceğiz Belediyesi - Nilüfer Belediyesi

18.00 İzmir BBSK - Sakarya BBSK

Kaynak: iha