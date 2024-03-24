Hentbol Erkekler Süper Ligi’nde 18. hafta dün oynanan müsabakalarla sona erdi.
Hentbol Erkekler Süper Ligi’nde 18. hafta maçları tamamlandı. Erkekler Süper Ligi’nde 19. Hafta karşılaşmaları ise 2 Nisan tarihlerinde oynanacak.
Erkekler Süper Ligi 18. hafta sonuçları şöyle:
Nilüfer Belediyesi: 27 - İzmir BBSK: 28
Trabzon BBSK: 25 - Rize Belediyesi: 24
Sakarya BBSK: 34 - Beykoz Belediyesi: 37
Bahçelievler Belediyesi: 33 - Köyceğiz Belediyesi: 39
Konya BBSK: 31 - Spor Toto: 41
Erkekler Süper Ligi 19. hafta programı ise şu şekilde:
14.00 Bahçelievler Belediyesi - Konya BBSK
16.00 Beykoz Belediyesi - Beşiktaş
16.00 Rize Belediyesi - Spor Toto
17.00 Köyceğiz Belediyesi - Nilüfer Belediyesi
18.00 İzmir BBSK - Sakarya BBSK
Kaynak: iha