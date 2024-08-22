2024-25 Hentbol Sezonu kadınlar ve erkeklerde Süper Kupa, 26 ve 27 Ağustos’ta Ankara THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda oynanacak maçlar ile sahibini bulacak. Her iki maç günü öncesi basın toplantısı düzenlenecek.ANKARA (İGFA) - Erkekler Süper Kupa müsabakası, 26 Ağustos 2024 Pazartesi günü oynanacak.

Erkekler Süper Ligi şampiyonu ve HDI Sigorta Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş ile HDI Sigorta Türkiye Kupası finalisti Spor Toto Spor Kulübü’nün karşılaşacağı Erkekler Süper Kupa müsabakası saat 19.00'da başlayacak ve TRT Spor Yıldız kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Karşılaşma öncesi her iki takım kaptanlarının katılacağı basın toplantısı ise 25 Ağustos Pazar günü THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda basın toplantı odasında yapılacak. Saat 14.00'te düzenlenecek basın toplantısı THF TV YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak.

KADINLAR SÜPER KUPA MAÇI 27 AĞUSTOS SALI GÜNÜ

Kadınlar Süper Ligi şampiyonu Armada PraxisYalıkavak ile Lig finalisti Yenimahalle Belediyesi'nin karşılaşacağı Kadınlar Süper Kupa müsabakası 27 Ağustos 2024 Salı günü saat 19.00'da başlayacak ve TRT Spor Yıldız kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Karşılaşma öncesi her iki takım kaptanlarının katılacağı basın toplantısı ise, 26 Ağustos Pazartesi günü THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda basın toplantı odasında yapılacak. Saat 14.00'te düzenlenecek basın toplantısı THF TV YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak.