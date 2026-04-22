Bilecik'te ihbar üzerine kamuya ait izinsiz kullanılan bir arazide inceleme yapan ekipler, biriktirilmiş yaklaşık 10 ton çeşitli hurda malzemelerin yanı sıra at ve köpek leşi buldu. Atıklar temizlenirken, bölgede bulunan 8 hasta köpek de karantina altına alındı.

Olay, Bilecik merkez Beşiktaş Mahallesi Kal Dere mevkiinde meydana geldi. Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kamuya ait bir araziyi izinsiz çevirerek, hurda toplayan bir şahsın ihbarını aldı. Hemen olay yerine giden ekipler, Ejder S. adlı şahsın çevirdiği arazi içinde tonlarca hurda yığıntısının yanı sıra ölmüş ata ait paçalar ve köpek leşi ile karşılaştı. Durumu hemen Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine haber veren zabıtalar gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü. Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri arazi içinde 8 hasta köpek bulup karantina altına alırken, ölmüş at parçaları ile köpek leşini güvenli bir şekilde gömdü.

Öte yandan alandan teneke kutu, boş içki şişesi, demir parçaları, koltuk gibi 10 ton atık malzeme çıktığı ve bunların belediye tarafından temizlendiği öğrenildi.