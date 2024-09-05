E-ticaret platformu Hepsiburada, yaklaşan okul döneminde dizüstü bilgisayar almak isteyen üniversite öğrencilere ödeme seçenekleri sunduğunu duyurdu.

Hepsiburada, yeni reklam filmlerinde üniversite öğrencilerine sesleniyor. “Hepsiburada’da MacBook Air almak kolay” sloganıyla yayınlanan reklamlarda MacBook Air’in hız ve performansı, uzun pil ömrü ve iPhone ile uyumlu çalışabilme özellikleri ön plana çıkarılıyor. Yapılan açıklamaya göre, reklam filmlerinde dizüstü bilgisayarın öne çıkan özelliklerinin yanı sıra üniversite öğrencilerine yüzde 10 indirim ve Hepsiburada’da sunulan ‘Şimdi Al, 3 Ay Sonra Öde’ seçeneği ile ödeme kolaylığı da vurgulanıyor.

TBWA\Istanbul tarafından hazırlanan reklam filmlerinin yönetmen koltuğunda ise Eli Kasavi oturuyor.