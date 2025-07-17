Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı kapsamında başlatılan bu destekle, ülke genelinde sanayi, tarım, teknoloji ve turizm gibi birçok alanda yeni yatırımların önü açılacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, programın ilk çağrısını başlattıklarını ve başvuruların 1 Ağustos 2025 tarihinde başlayarak 30 Eylül 2025'e kadar süreceğini açıkladı. Kacır, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kabine Toplantısı sonrasında duyurduğu Yerel Kalkınma Hamlesi Programı’nın detaylarına yer verdi. Doğudan batıya, kuzeyden güneye kadar ülkenin tamamında topyekûn kalkınma hedefiyle yola çıkıldığını belirten Kacır, 81 ilde toplam 324 yatırım konusunun destek kapsamında olduğunu ifade etti. Başvurular 'https://yerelkalkinmahamlesi.sanayi.gov.tr' adresinden alınacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi