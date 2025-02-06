Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.TahirBüyükakın tarafından 5 Şubat Çarşamba günü tanıtımı yapılarak hizmete alınan Türkiye’nin en büyük afet mutfağı “Hızır 41-Afet Mutfağı” sadece afet zamanında değil, normal zamanda da vatandaşın yanında olacak. Symbol AVM arkasında, 10 bin metrekarelik alanda hizmet vermeye başlayan Hızır 41-Afet Mutfağı, günlük 150 bin kişilik çorba üretim kapasitesine sahip.

YEMEKLER EVLERE TESLİM EDİLECEK

Olası bir afet anında sadece Kocaeli değil tüm Marmara Bölgesi’ne hizmet edebilecek kapasite ve donanıma sahip dev tesis, afet dönemleri dışında da boş durmayacak. Normal zamanlarda her gün 1000 ihtiyaç sahibi aileye Hızır 41-Afet Mutfağı’nda yemek pişecek. Hijyenik ortamda pişirilen yemekler, aynı tazelik ve sıcaklıkla ihtiyaç sahiplerinin evlerine kadar teslim edilecek. Bu örnek çalışma ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bir sosyal sorumluluk hizmetini daha yerine getirmiş olacak.