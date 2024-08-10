Pek çok sosyal medya kullanıcısı Instagram'ın ne zaman açılacağını büyük bir merakla bekliyordu. Mynet'in edindiği bilgilere göre, yetkililerle yapılan görüşmelerin ardından Instagram bugün itibarıyla yeniden açılıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya platformlarıyla sürekli temas halinde olduklarını ve süreci en kısa sürede çözmek istediklerini ifade etmişti.

SON DAKİKA: INSTAGRAM AÇILIYOR!

Mynet'in edindiği bilgilere göre, 2 Ağustos'ta Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) kararıyla erişim kısıtlaması uygulanan Instagram, yeniden erişime açılıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'da yaptığı paylaşımda "Birazdan önemli bir gelişme hakkında açıklamada bulunacağım." İfadelerine yer verdi.

60 MİLYONA YAKIN KULLANICI BULUNUYOR

Türkiye'de Instagram'ın yaklaşık 60 milyon aktif kullanıcısı olduğu biliniyor. BTK kararıyla bir süredir erişime kapalı olan Instagram'da, pek çok e-ticaret işletmesi de faaliyet gösteriyor. Bu dönemde işletmelerin ciddi zararlar yaşadığı tahmin ediliyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Instagram yetkilileri ile yürüttüğümüz görüşmeler neticesinde özellikle katalog suçlar çerçevesindeki taleplerimizin karşılanacağı, kullanıcılara getirilen sansür konusunda ortak bir çalışma yapma sözü vermeleri üzerine saat 21.30 itibari ile erişim engelini kaldıracağız." dedi.

Bakan Uraloğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak; katalog suçları çerçevesinde uyguladığı politikalardan dolayı sosyal medya platformu Instagram’a 2 Ağustos tarihinde taleplerimize karşılık vermediği için erişim engeli getirmiştik.

Baştan beri sosyal medya platformlarının Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına saygı duymalarını istedik.

Instagram yetkilileri ile yürüttüğümüz görüşmeler neticesinde özellikle katalog suçlar çerçevesindeki taleplerimizin karşılanacağı, kullanıcılara getirilen sansür konusunda ortak bir çalışma yapma sözü vermeleri üzerine saat 21.30 itibari ile erişim engelini kaldıracağız.