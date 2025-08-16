Karayollarındaki hız sınırlamalarında yeknesaklık sağlanmasına yönelik genelge Resmî Gazete’de yayımlandı ve hız sınırlarının yeniden incelenmesi kararlaştırıldı.

Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan genelge ile karayollarındaki hız sınırları, hız sınırı sonu levhaları ve diğer trafik işaretlemeleri; güncel standartlara uygunluk, konum, gereklilik, görünürlük, süreklilik ve sürücü davranışları üzerindeki etkiler açısından tekrar değerlendirilecek. Özellikle yerleşim yeri dışındaki bölünmüş karayolları başta olmak üzere, ülke genelinde hız sınırlarını düşüren işaretlemeler, belirlenen teknik kriterler doğrultusunda yeniden gözden geçirilecek.

BAZI YAYA GEÇİTLERİ KALDIRILACAK

Meskun mahal dışında bulunan hemzemin yaya geçitlerinin standartlara uygunluğu kontrol edilecek. Okul ve hastane bölgeleri gibi istisnalar dışında kalan hemzemin yaya geçitleri kaldırılacak. Yol yapısı, trafik yoğunluğu ve yaya hareketliliği gibi kriterler göz önünde bulundurularak, uygun görülen kesimlerde işaretlemelerle düşürülen hız sınırları yeniden düzenlenecek. Değerlendirme sonucunda hız sınırlamalarının kaldırılmasına karar verilen kesimlerde, yolun yapım ve bakımından sorumlu kuruluş tarafından yaya geçidi ve durak uygulamaları sonlandırılacak, orta refüj açıklıkları kapatılacak ve trafik işaretlemeleri kaldırılacak. Ayrıca şehirlerarası karayollarında meskun mahal levhalarının gerekliliği ve konumları da yeniden değerlendirilecek.

Belediyelerin sorumluluğunda olan yerleşim içi yüksek kapasiteli yollarda, can ve mal güvenliği önlemleri alınarak hız sınırları yeniden değerlendirilecek. Hız sınırı ve trafik levhaları uygulamaları, Trafik işaret levhaları mümkün olduğunca az fakat gerektiği kadar çok olmalıdır" prensibi doğrultusunda standartlaştırılacak ve yol kullanıcıları için daha anlaşılır hâle getirilecek.

ÇALIŞMALAR YIL SONUNA KADAR SONUÇLANDIRILACAK

Yapılacak olan çalışmalar İçişleri Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı koordinasyonunda Adalet, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği, Milli Eğitim, Sağlık, Tarım ve Orman Bakanlıkları ve belediyeler başta olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarca yürütülecek. Çalışmalar birinci öncelikli olarak belirlenen yollarda 1 Eylül 2025 tarihine, diğer yollarda ise 31 Aralık 2025 tarihine kadar sonuçlandırılacak.