Şüphelilerden birinin, siber saldırıyı şaka amaçlı yaptığını söylediği bir görüşme dikkat çekti. PTT’nin HGS mobil uygulamasına siber saldırı düzenleyip kullanıcılara küfürlü mesajlar gönderen ve sonrasında şantajla para isteyen saldırganlara yönelik operasyon, emniyet güçlerinin çalışmaları sonucu gerçekleşti. Şüphelilerin kimlikleri ve adresleri belirlendikten sonra, operasyon için Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) ve ilgili jandarma birimlerinin desteğiyle harekete geçildi. Sonuç olarak, Denizli’de Klew mahlaslı Burak K. ve Mersin’de Hades lakaplı Veli B. yakalandı.

Şaka amacıyla siber saldırı yapmışlar

Jandarmadaki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Veli B. tutuklanırken, Burak K., ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Burak K.’nin sosyal medya üzerinden gerçekleştirdiği bir görüşmede şaka amacıyla siber saldırıyı gerçekleştirdiğini söylemesi dikkatlerden kaçmadı.

Jandarma operasyon detaylarını sosyal medyadan paylaştı

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Jandarma Genel Komutanlığı, “Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; MİT ve BTK/USOM işbirliği ile Denizli ve Mersin İl Jandarma Komutanlıklarınca gerçekleştirilen operasyonlarda, geçtiğimiz günlerde gündeme gelen Hızlı Geçiş Sistemine (HGS) yönelik siber saldırı iddialarına ilişkin ‘Bilişim Sistemlerine Yetkisiz Erişim ile Milli ve Dini Değerlere Hakaret’ suçlarını işlediği değerlendirilen 2 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerden biri çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklanırken, diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı” ifadelerine yer verdi.