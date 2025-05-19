Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Hıdırellez Şenlikleri’nde vatandaşlarla buluşarak, talep ve istekleri dinledi.

Vali Aygöl, baharın müjdecisi olarak kabul edilen Hıdırellez Şenlikleri kapsamında Pazaryeri ve Bozüyük ilçelerine bağlı Arapdede, Fıranlar ve Muratdere köylerini ziyaret etti. Aygöl, köylerde düzenlenen geleneksel etkinliklere katılarak vatandaşlarla bir araya geldi. Yoğun ilgiyle karşılanan Aygöl, köylülerin taleplerini dinleyerek birlik ve beraberlik mesajı verdi. Şenliklerde geleneksel oyunlar oynandı, yöresel lezzetler ikram edildi ve coşkulu kutlamalar gerçekleştirildi.

Etkinlikler kapsamında Muratdere Köyü’ndeki çilek tarlasını ziyaret eden Vali Aygöl, üreticilerle sohbet ederek bereketli bir sezon temennisinde bulundu. Aygöl, köylerin kalkınması için her zaman vatandaşların yanında olacaklarını vurguladı.