Gün içerisinde bir fincan sade Türk kahvesi içmenin oldukça faydalı olduğunu belirten Diyetisyen Zeynep Dolu, “Türk kahvesi, yüksek antioksidan içeriğinden dolayı birçok hastalıktan korur ve cildi güzelleştirir. Eğer kilo verme sürecindeyseniz, yağ yakımını desteklemek için egzersizden önce sade Türk kahvenizi Hindistan cevizi yağı ekleyerek tüketebilirsiniz” dedi.

“Günde 1 fincan kahve kalp hastalığı riskini azaltır”

Gün içerisinde bir fincan sade Türk kahvesi içmenin oldukça faydalı olduğunu dile getiren Dyt. Dolu, “Kahve yüksek antioksidan içeriğinden dolayı birçok hastalıktan korur ve cildi güzelleştirir. Özellikle günde içilen bir fincan Türk kahvesinin, karaciğer yağlanması riskini azaltır. Ayrıca günde içilen 1 fincan Türk kahvesinin kalp hastalıklarına yakalanma riskini azalttığı bilinir” şeklinde konuştu.

“Kahve içtiğiniz saate dikkat edin”

Kahvenin içildiği saate dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizen Dyt. Dolu, “Öğle saatlerinde içilmesi önerilebilir. Kafein içeriğinden dolayı günün ileri saatlerinde, örneğin 16:00’dan sonra tüketimi tavsiye edilmez. Kahve metabolizmayı hızlandırır. Eğer kilo verme sürecindeyseniz yağ yakımını desteklemek için egzersizden önce sade Türk kahvenize Hindistan cevizi yağı ekleyerek tüketebilirsiniz” diye konuştu.