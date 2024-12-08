AKOM, İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde Orta Akdeniz üzerinden gelen alçak basınç sisteminin etkili olmasının beklendiğini duyurdu. Pazartesi sabah 10.00’dan itibaren Avrupa yakası geneli ile Anadolu yakasında boğaz çevresi ağırlıklı olarak il genelinde sağanak yağış bekleniyor.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM, İstanbul genelinde 9 Aralık Pazartesi sabahı itibarıyla etkili olacak yer yer gök gürültülü sağanak yağışa karşı uyardı.

Buna göre güneyin ılık ve nemli havasını Marmara Bölgesi’ne taşıyan alçak basınç sistemi nedeni ile sıcaklıkların 14-17 dereceler civarında mevsim normalleri üzerinde seyredeceği bekleniyor.

9 Aralık Pazartesi sabah saat 10.00'dan itibaren Avrupa yakası geneli ile Anadolu yakası Boğaz çevresi ağırlıklı olmak üzere il genelinde sağanak, yer yer kuvvetli (20-40kg/m2) gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor.

ÇARŞAMBA AKŞAM SAATLERİNE DEK SÜRMESİ BEKLENİYOR

AKOM’dan yapılan uyarıya göre, yağışların Çarşamba akşam saatlerine kadar İstanbul’da aralıklarla etkili olmaya devam etmesi beklenirken yerel olarak görülecek kuvvetli yağışlar nedeni ile yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hazırlıklı ve tedbirli olunması istendi.