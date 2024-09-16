Kocaeli’nin İzmit ilçesinde toplanmayan çöpler vatandaşı bezdirdi. Serdar Mahallesi’nde çekilen görüntüleri vatandaşlar, "Hindistan değil, İzmit" diye paylaştı.

İzmit Serdar Mahallesi’nde toplanmayan çöpler sebebiyle vatandaşlar İzmit Belediyesi’ne tepki gösterdi. Sık sık görüntülerin yaşandığını ifade eden mahallesi halkı, "Artık bıktık, 2024 yılındayız. Bu görüntüler Kocaeli’nin göbeğindeki İzmit’e yakışmıyor. Sürekli böyle. Çöp kamyonu bazen uğruyor, bazen uğramıyor. Şu görüntüyü bir belediye başkanı kendine nasıl yakıştırabiliyor. Sadece mahallemiz değil, İzmit’in genelinde bir çöp sıkıntısı yaşanıyor. Nereye gitsek görüyoruz" dedi.

Vatandaşların çektiği fotoğraflarda, büyük çöp yığını yer alıyor.