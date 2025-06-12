Uçakta 232 yolcu ve 12 mürettebat olmak üzere toplam 244 kişi bulunuyordu. İlk belirlemelere göre kazada hayatta kalan olmadığı düşünülüyor. Uçağın düştüğü bölgede evlerin üstüne çarptığı ve dumanların yükseldiği gözlemlendi. Kazanın, yerel saatle 13.38’de havalanan uçağın kalkıştan yaklaşık 5 dakika sonra meydana geldiği bildirildi. Bölgeye çok sayıda kurtarma ekibi sevk edildi ve havalimanında tüm uçuşlar geçici olarak durduruldu. Kazanın yakınlarında tıp fakültesi öğrencilerinin kaldığı bir lojman bulunuyor; bu öğrencilerden 50 ila 60’ının kazada hayatını kaybetmiş olabileceği endişesi var. Hindistan Havacılık Bakanı, uçak kazasından dolayı derin şok ve üzüntü içinde olduğunu belirterek, tüm ilgililerin olay yerine hızlı ve koordineli müdahale etmeleri için talimat verdi. Air India’nın açıklamasına göre uçaktaki yolcular arasında Hintliler, İngilizler, Portekizliler ve Kanadalıların bulunduğu bildirildi.

Kaynak: Haber merkezi