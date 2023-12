Hitman serisindeki en güzel anlar her zaman cinayetten hemen öncedir. Bu oyunları oynadıysanız, ne zaman, çok hazırlık yaptıktan sonra, oyuncular kendilerini hedefleriyle yüz yüze bulduklarında, hissini bilirsiniz. Anında, onlara felç edici bir seçim veriliyor – plana ve anlatının belirlediği açık yola bağlı kalmak mı, yoksa hızlı, verimli bir öldürme için doğaçlama mı yapmak?

Bir anlamda, Hitman 3’ün yaratılmasının, geliştirici IO Interactive için benzer bir ikilem sağladığını düşünüyorum. Yapılması kolay, basit olan şey, plana sadık kalmak ve aynısını daha fazlasını yapmaktı, muhtemelen mükemmel Hitman 2’nin yaptığı da buydu. Ancak bu üçüncü giriş pek de öyle değil; Fırsatı değerlendirir ve yol boyunca birkaç ilginç yeni yönden sıyrılır – tıpkı oyuncunun göreve yarım saat kala tamamen plansız bir cinayeti kapması gibi.

IO, bu sefer hikayeye daha fazla odaklanmak istedi ve bu, doğal olarak daha derinlemesine ve bazen daha yönlendirilmiş bir deneyim getiriyor. Oyuncuların mekanizmalarında ustalaşabilecekleri karmaşık, saat mekanizması seviyesi tasarımlar hala oradadır – ancak onlardan ilk kez geçtiğinizde açıkça işaretlenmiş bilgi ve işleyicinin yönlendirici sesi daha mevcuttur ve bunu bir destan hikayesi gibi hissettirmeyi amaçlamaktadır. Aptal sanal alan. İşe yarıyor.

Aptalca sanal alan hala orada; Hitman, karanlık mizahıyla büyük keyif alıyor, ister 47’deki kör diyaloglarda veya giyebileceği kostümlerde ve kullanabileceği silahlarda – ama görevler arasında ve görev sırasında anlatı daha akıcı bir şekilde ilerliyor. Önceleri daha çok bir ambalaj gibi hissettirirken, şimdi Hitman 3’ün kimliğini derinlemesine pişirmiş gibi hissediyor. Bu üçlemede ilk kez, her bir seviyedeki küçük masalların ötesindeki kapsayıcı hikaye beni yakaladı. Bunun büyük bir kazanç olduğunu düşünüyorum.

Bu incelemeyi olabildiğince spoiler içermemek istiyorum, ancak birçok kişinin bu oyuna önceki ikisini bilerek geleceği göz önüne alındığında, IO’nun farklı bir yol izlemesi hakkında konuşurken ne demek istediğimi bağlamsallaştırmak istiyorum. Öyleyse, belirli bir hikaye spoilerına girmeden oyunun içeriğini belirsiz bir şekilde özetlememe izin verin.

Hitman 3, önceki iki oyunda olduğu gibi altı konuma sahiptir. Önceki oyunların oluşturduğu şablonu yakından takip eden bu altı tanesinden ikisinin tamamen geleneksel World of Assassination üçleme seviyeleri olduğunu söyleyebilirim. İki tane daha gelenekseldir, ancak görevin sonraki aşamalarında daha yoğun anlatı odaklı olaylara dönüşür, sanal alan, belirli kilometre taşlarına ulaşıldığında daha yönlendirilmiş, mutlak hedeflere yol açar. Birincisi, serinin temellerine dair çılgın bir bükülme – birazdan daha fazlası. Geriye kalan görev, oyuncu ajansı ve ona nasıl yaklaşacağınıza dair seçimle de olsa, daha doğrusal bir seviyedir.

Bu yapıda gördüğünüz şey güvendir. Dediğim gibi, her seviye hala bir oyun alanı olarak inşa edildi, çünkü her biri Hitman’ın yerel ayarlarının ortaya çıkan yapay zeka odaklı doğasında oynayan alternatif oyun modlarına ev sahipliği yapacak şekilde tasarlandı. Ancak her hikaye görevi ve temel hedefleri, önceki oyunlardan daha farklı hissettiriyor.

Dartmoor, daha geleneksel seviyelerden biridir, ancak yine de bu üçüncü seferde IO’nun hırsını gösterir. Seviyenin temel fırsatı, Ajan 47’nin özel bir gözün kimliğini aldığını görür ve 47’nin hedefi tarafından özel İngiliz kırsal arazisindeki bir cinayeti araştırmak için çağrılır. 47 cinayet soruşturmasını sadece ona yaklaşmak, faili tahmin etmek veya bir masumu suçlamak için kullanabilir. Ayrıca ipuçlarını aramak ve şüphelilerle görüşmek için mülkü araştırarak suçu doğru bir şekilde çözebilir. Alternatif olarak, elbette, bu hikayeyi görmezden gelebilir ve isabeti tamamlamanın başka bir yolunu bulabilirsiniz. Seçim sizin, ancak çoğu seviyede olduğu gibi, oyun sizi bu etkileyici açık uçlu hikaye anlatma dilimine hevesle dürtmeye çalışıyor. Deneyimlenmeyi hak eden bir dilim. Dartmoor, tesadüfen anlatılan en büyük tek seviyeli hikaye IO’dur – ancak bir sandbox olarak 2016 oyununun mükemmel ikinci seviyesi olan Sapienza’yı devirme olasılığı da düşüktür.

Geleneksel olmayan bir seviye, Hitman’ın geleneksel kurallarına uymaması nedeniyle heyecan vericidir. Genellikle yüksek profilli bir müşteri hakkında bir brifing aldıktan sonra bir göreve girersiniz, ancak bir görevde hedeflerinizin kim olduğunu bilemezsiniz. Bunun yerine, 47 ve rakip suikastçılar arasında ölümcül bir kedi-fare oyunu – her biri önce diğerini ortaya çıkarmaya ve öldürmeye çalışıyor. Bu, seyircilerle dolu geniş bir seviyede gerçekleşir ve bunlardan herhangi biri suikastçılardan biri olabilir. Bu, neredeyse en sert hayranlara bir aşk mektubu gibi geliyor ve oyunu en temel unsurlarına indirgiyor – ki bu o zamanki 47’nin statüsüne tamamen uyuyor.

Bunun bazı unsurlarının kaçınılmaz olarak hayranlardan karışık bir tepki alacağını biliyorum. Özellikle en doğrusal seviye, bir miktar kesintiye uğrayacaktır. Ama dürüst olmak gerekirse, umursamıyorum. Bu misyon, Hitman 3’ün hikayesinin yapılandırılma biçiminin doğrudan bir sonucu olarak olduğu gibi inşa edildi. Seviye, daha basit bir tür katarsis olacak şekilde tasarlanmıştır. Bunda başarılı. Dahası, Hitman 3, oyuncuların deneyimlemesi için zaten bir dizi mükemmel sanal alan sağlayan bir üçlemenin sonucudur ve elbette, bu seviyeler, önceki oyunlara sahipseniz Hitman 3 paketinin ‘içinde’ yaşamak için ilerleyebilir. Hitman 3’ün öyküsünün bazı unsurları, en azından selefleri hakkında geçici bir bilgi olmadan görece deşifre edilemeyeceğinden, bu son nokta yeni gelenler için de faydalı olacaktır. Önceki iki girişten aynı eğitim seviyesi burada mevcuttur, ancak bunun ötesinde, derin sona girersiniz.

Açıkçası, gerçekten değişmeyen şey temel mekaniklerdir. Bu en iyi görünen giriş ve küçük yaşam kalitesi iyileştirmeleri var, ancak genellikle her şey önceki iki oyunda olduğu gibi performans gösteriyor – bu da önemli olan şeyleri oldukça iyi çiviledi.

Hitman 3, ayrı ayrı ele alındığında, çok çeşitli ve yapılacak çok şey ile büyük bir değer gibi hissediyor. Bir bütün olarak ele alındığında, World of Assassination üçlemesi, video oyun tarihinin en iyi ve en eksiksiz üçlemelerinden biridir. Bu 47 için uygun bir final – en azından şimdilik – ve doğal olarak IO’nun James Bond ile ne yaptığını veya daha sonra ne olacağını görmek beni heyecanlandırdı. Sadece Ocak olabilir – ancak bunun yılı 2021 favorilerimden biri olarak bitireceğini garanti edebilirim.