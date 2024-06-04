Dünya’nın dört bir yanından üst düzey yöneticileri ve yatırımcıları ağırlayan, fintek dünyasının en saygın fuarlarından Money 20/20 kapılarını ziyaretçilerine açarken, fuara Türkiye’nin önde gelen fintek markaları katılım sağladı.

Hollanda’nın Amsterdam şehrinde düzenlenen Money 20/20 Europe Fintek Fuarı’nda Türkiye’yi, Ticaret Bakanlığı’nın destekleriyle, Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği’nin (TÖDEB) öncülüğünde kurulan ’Türk Pavilyonu’nda yer alan markalar temsil ediyor. 2 bin 300’den fazla şirket ve 350’den fazla konuşmacının katıldığı dev fuara 8 bin 500’ün üzerinde ziyaretçi bekleniyor. Her yıl Avrupa, Asya ve Amerika’da farklı tarihlerde gerçekleştirilen fuar, ödemeler, fintek, bankacılık, perakende, e-ticaret ve dijital pazarlama dahil olmak üzere çeşitli sektörler için bir buluşma noktası görevi görüyor.

Dünyanın önde gelen uzmanlarını, finansal kurum temsilcilerini, teknoloji girişimcilerini ve yatırımcıları bir araya getiren Money 20/20’de Türkiye milli katılım ile temsil ediliyor. Fuarda, Türkiye’nin önde gelen finansal teknoloji şirketleri boy gösteriyor. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Payfix Yönetim Kurulu Üyesi Erhan Yazgan, 2 binden fazla fintek şirketinin katılım sağladığı dev fuarda Türkiye’yi temsil etmekten dolayı duydukları memnuniyeti dile getirerek, ’’Küresel fintek sektörünün önemli temsilcilerine Türkiye markasını anlatmak ve finansal hizmetlerimizi sektör profesyonelleriyle buluşturacak olmaktan dolayı oldukça heyecanlıyız. Türk fintek sektörü her geçen gün daha da gelişiyor ve büyüyor. Sektörümüzün potansiyelini tüm dünyaya göstermeyi hedefliyoruz’’ dedi.

’’Payfix’in vizyonunu tüm dünyaya anlatıyoruz’’

Fuarda yapılan görüşmelerin sektöre ve Türkiye’nin büyümesine katkı sağlayacağını ifade eden Yazgan, ’’Organizasyonda hem fintek ekosisteminde öne çıkan gelişmeleri ve trendleri yakından takip edebiliyoruz hem de dünya genelindeki firmalarla etkileşim kurma imkanına sahip oluyoruz. PayFix’in vizyonunu ve uluslararası büyüme projeksiyonumuzu sektör profesyonellerine ve global firmalara anlatmayı sürdüreceğiz. Özellikle Yönetim Kurulu Başkanımız Erkan Kork’un vizyonu bizim için çok değerli bir rehber niteliğinde. Türkiye’nin bir fintek üssü haline gelebilmesi için çok büyük emekler veriyor. Bizler de bu hedefler doğrultusunda, Türkiye’nin fintek merkezi haline gelebilmesi için gece gündüz çalışmayı sürdüreceğiz. Atacağımız her adımın Türkiye ekonomisine pozitif yönde etkilerinin olacağının farkındayız. Türkiye’nin firması olarak Türkiye için çalışmaya ve ülkemize değer katmaya devam edeceğiz’’ diye konuştu.