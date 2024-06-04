Arnavutköy’de villa olarak inşaatına başlanan plan tadilatı ile üniversite yerleşkesinde çevrildiği iddia edilen inşaat Arnavutköy’de tartışmalara neden oldu. Bölgede imara ve ruhsata aykırı olarak 17 adet perde beton duvarı ve 12 adet kirişin bulunmadığını iddia eden ve Arnavutköylü gönüllülerinden oluşan grubun avukatı Hikmet Altunkalem, “Muhtemel bir İstanbul depreminde taşıyıcı kolonlar ve statik projesine uygun olmadığı için çok büyük bir risk taşıyor” şeklinde iddialarda bulundu.

İddiaya göre, Arnavutköy Bolluca’da kurulması planlanan özel Arnavutköy Üniversitesi inşaatında ruhsata ve imara aykırı inşaat yapıldı. Bir vakfa ait olduğu öğrenilen özel bir üniversite yerleşkesi kurması için daha önce villa olarak yapılan binaları 10 bin bin öğrencinin eğitim görebilmesi için planlanan üniversite yerleşkesine dönüştürülüyor. Arnavutköy Belediyesi ekiplerinin yapıda incelemeleri sonucu onlarca kolonun inşa edilmediği tespit edildi. Ayrıca yapıda kiriş ve perde betonların da yapılmadığı belirlendi. Ruhsatı iptal edilen yapı ile ilgili İstanbul 13. İdare Mahkemesi’nde açılan dava dosyasına giren bilirkişi raporu ise, bina ile ilgili eksiklikler ortaya çıkartıldı.

“Yıkım kararı çıkarılmıştır”

Projenin başlangıçta villa projesi olarak başlandığının altını çizen Avukat Hikmet Altunkalem, “Villa inşaatı tamamlanmadan tadilat projesi ile üniversite kurulması amacıyla inşaatlarına devam ediyor. İmar planında 1/1000 ve 1/5000 planlarında yapılan değişiklikten sonra inşaat ruhsatı alınarak bu üniversite inşaatına başlandı. Ancak projesinde de uyulmadan ruhsata aykırı olarak inşaat yapıldı. Bu yapının üzerinde iki tane mühürleme olayı var. 2020 senesinde İBB’nin yaptığı incelemelerde 4 ana hususta ruhsata ve imara aykırı olduğu tespit edilmiştir. Bunun üzerine İBB inşaatı durdurma kararı vermiştir. Arkasından Arnavutköy Belediyesi’nin yapmış olduğu tespitlerde ise imara ve ruhsata aykırı olduğu tespit edilmiş ve tutanak düzenlenmiştir ve sonrasında yıkım kararı çıkarılmıştır” dedi.

“Yetkililerden yıkım kararının yerine getirilmesini bekliyoruz”

Yetkililerin verilen yıkım kararını yerine getirmeleri gerektiğini belirten Avukat Altunkalem, “13. İdari mahkemesine yürütmeyi durdurma amacıyla ve encümenin yıkım kararını iptal etmek amacıyla dava açılmış ancak idari mahkeme bu talebi reddetmiştir. Burada yıkım kararı devam ediyor. Arnavutköy Belediye Başkanlığı’nın yapmış olduğu inceleme neticesinde 22 tane kolonun bulunmadığı 17 adet perde beton duvarın bulunmadığı ayrıca 12 adet kirişin bulunmadığı tespit edilmiştir. Bu hali ile burada üniversite kurulması ve buraya öğrenci alınması mümkün değildir. Muhtemel bir İstanbul depreminde çok büyük bir risk taşıyor. Buranın en kısa sürede yetkililer tarafından yıkım işleminin gerçekleştirilmesi doğru olacaktır. Üniversite kurulması amacıyla yapılan başvuru 2017 senesinde YÖK, yerinde yaptığı denetimlerde üniversite kurmaya uygun olmadığını tespit etmiş ve başvuruyu reddetmiştir. Yetkililerden yıkım kararının yerine getirilmesini bekliyoruz. Muhtemel bir İstanbul depreminde taşıyıcı kolonlar ve statik projesine uygun olmadığı için çok büyük bir risk taşıyor” dedi.