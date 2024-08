Hangi Ülkenin: Japonya

Kurucusu: Soichiro Honda

Kuruluş Tarihi: 12 Haziran 1948

Konumu: Minato, Tokyo, Japonya

Hizmet Bölgesi: Dünya Çapında

Önemli Kişiler: Takanobu Ito, Soichiro Honda (Onursal Başkan)

Alan: Otomotiv, Havacılık

Ürün: Otomobil, Motosiklet, Scooter, Elektrik Jeneratörleri, Su pompaları, Çim ve Bahçe Ekipmanları, Kültivatör, Dıştan takma motorlar, Robotik, Jetler, Jet Motorları, İnce film güneş pili

Yan Kuruluş: Acura Li Nian (Everus), Honda Aircraft Company

Resmi Site: honda.com.tr

Honda Hakkında Bilgi

Araba üretim firması Honda, 1948 yılında Soichiro Honda tarafından Japonya’da kurulmuş Japon otomotiv firmasıdır. İlk başlarda sadece motosiklet üretimi yapan firma ilerleyen zamanlarda otomobil, su motoru,(gemi, tekne, yat vb.) robot, güç ekipmanları (jeneratör, çim biçme aleti vs.) motor (herhangi bir işte kullanılacak akaryakıtlı motorlar) ve uçak üretmeye başlayan bir firma olmuştur. Honda dünyanın bir numaralı motor üreticisidir. Honda ürettiği müthiş otomobillerle Japon otomotiv sektörünü çok geliştirmiştir. Üretimleri tüm dünyada çok ilgi gören Honda çok büyük alıcı kitlesine ulaşmıştır.

Honda Hangi Ülkenin

Cevap: Japonya

Honda’nın Tarihçesi

1946 – Soichiro Honda tarafından Hamamatsu’da kuruldu

1947 – İlk motosiklet motorunu üretti

1948 – Honda Motor Co. adını aldı

1949 – Dream D-type adlı 2 silindirli 98 cc’lik motosikleti üretti

1952 – Merkez ofisini Tokyo’ya taşıdı

1959 – Motosiklet yarışlarındaki ilk önemli başarısını İngilterede elde etti. Isle Of Man Tourist Trophy GP yarışlarında 6. , 7. , ve 8. sıraları alarak 125 cc markalar şampiyonu oldu.

1959 – American Honda Motor Co. Kuruldu

1960 – Motosiklet üretimi için Suzuka fabrikası kuruldu

1946-1963 – Yılları arasında değişik motosikletler üretmiş ve motor sporlarında önemli başarılar elde etmiştir

1963 – İlk spor otomobili S500’ü ve küçük pikap T360’ı üretti

1963 – Belçika’da motosiklet üretimine başladı

1964 – İlk kez girdiği Formula 1 yarışlarında 9. oldu

1965 – Mexico GP’sinde ilk zaferini kazandı

1965 – Portatif jeneratör üretimine başladı

1966 – S800 modeliyle ihracat atağına başladı

1967 – Suzuka fabrikasında küçük araçların üretimine başlandı

1972 – Civic modelinin üretimine başlandı

1976 – Brezilya’da motosiklet üretimine başlandı

1976 – Civic modelinin üretimi 1.000.000 adete ulaştı

76’dan Sonrası

1976 – Accord modeli üretilmeye başlandı

1982 – Amerika’da Civic üretilmeye başlandı . ABD’de üretim yapan ilk Japon firması oldu

1985 – Integra , Today , Legend modelleri üretime başlandı

1986 – Kanada’da Accord üretimine başlandı

1988 – McLaren F1 ‘le şampiyonluk kazandı

1988 – Daha düşük atık gaz ve daha yüksek performans sunan VTEC motor geliştirildi

1988 – Yeni Zelanda’da otomobil üretimine başlandı

1989 – ABD Ohio ‘ da ikinci fabrika üretime başladı

1989 – Accord Inspire üretimine başlandı

1990 – Formula 1 teknolojisiyle üretilen NSX ve iki kişilik üstü açık Beat modelleri tanıtıldı

1991 – VTEC-E motoru Civic’e uygulandı

1992 – İngiltere ve Filipinlerde otomobil üretimine başlandı

1994 – Pakistan’da otomobil üretimine başlandı

1994 – Minivan Shuttle (Odyssey) tanıtıldı

1994 – 2. nesil NSX tanıtıldı

1995 – Türkiye Gebze Şekerpınarda fabrika temeli atıldı

1995 – Hafif arazi aracı CR-V ve 6. nesil Civic tanıtıldı

1997 – 3. nesil NSX tanıtıldı

1997 – 5. nesil Prelude tanıtıldı

1997 – Türkiye fabrikası Gebze Şekerpınar’da açıldı

2007 – Türkiye fabrikasında 8. nesil Civic (Sedan) ve City modelinin üretimi başladı

Honda Modelleri

Jazz

City

Civic

S2000

Legend

Accord

CR-V

Shuttle

CRX

Integra

Prelude

HR-V

City

CR-Z

Odyssey

NSX

Prelude

S500

S600

S800

Z ACT

N360

Honda hangi ülkenin adlı yazımızı okuduğunuz için teşekkür ederiz.