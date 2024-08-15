Hangi Ülkenin: Japonya
Kurucusu: Soichiro Honda
Kuruluş Tarihi: 12 Haziran 1948
Konumu: Minato, Tokyo, Japonya
Hizmet Bölgesi: Dünya Çapında
Önemli Kişiler: Takanobu Ito, Soichiro Honda (Onursal Başkan)
Alan: Otomotiv, Havacılık
Ürün: Otomobil, Motosiklet, Scooter, Elektrik Jeneratörleri, Su pompaları, Çim ve Bahçe Ekipmanları, Kültivatör, Dıştan takma motorlar, Robotik, Jetler, Jet Motorları, İnce film güneş pili
Yan Kuruluş: Acura Li Nian (Everus), Honda Aircraft Company
Resmi Site: honda.com.tr
Honda Hakkında Bilgi
Araba üretim firması Honda, 1948 yılında Soichiro Honda tarafından Japonya’da kurulmuş Japon otomotiv firmasıdır. İlk başlarda sadece motosiklet üretimi yapan firma ilerleyen zamanlarda otomobil, su motoru,(gemi, tekne, yat vb.) robot, güç ekipmanları (jeneratör, çim biçme aleti vs.) motor (herhangi bir işte kullanılacak akaryakıtlı motorlar) ve uçak üretmeye başlayan bir firma olmuştur. Honda dünyanın bir numaralı motor üreticisidir. Honda ürettiği müthiş otomobillerle Japon otomotiv sektörünü çok geliştirmiştir. Üretimleri tüm dünyada çok ilgi gören Honda çok büyük alıcı kitlesine ulaşmıştır.
Honda Hangi Ülkenin
Cevap: Japonya
Honda’nın Tarihçesi
1946 – Soichiro Honda tarafından Hamamatsu’da kuruldu
1947 – İlk motosiklet motorunu üretti
1948 – Honda Motor Co. adını aldı
1949 – Dream D-type adlı 2 silindirli 98 cc’lik motosikleti üretti
1952 – Merkez ofisini Tokyo’ya taşıdı
1959 – Motosiklet yarışlarındaki ilk önemli başarısını İngilterede elde etti. Isle Of Man Tourist Trophy GP yarışlarında 6. , 7. , ve 8. sıraları alarak 125 cc markalar şampiyonu oldu.
1959 – American Honda Motor Co. Kuruldu
1960 – Motosiklet üretimi için Suzuka fabrikası kuruldu
1946-1963 – Yılları arasında değişik motosikletler üretmiş ve motor sporlarında önemli başarılar elde etmiştir
1963 – İlk spor otomobili S500’ü ve küçük pikap T360’ı üretti
1963 – Belçika’da motosiklet üretimine başladı
1964 – İlk kez girdiği Formula 1 yarışlarında 9. oldu
1965 – Mexico GP’sinde ilk zaferini kazandı
1965 – Portatif jeneratör üretimine başladı
1966 – S800 modeliyle ihracat atağına başladı
1967 – Suzuka fabrikasında küçük araçların üretimine başlandı
1972 – Civic modelinin üretimine başlandı
1976 – Brezilya’da motosiklet üretimine başlandı
1976 – Civic modelinin üretimi 1.000.000 adete ulaştı
76’dan Sonrası
1976 – Accord modeli üretilmeye başlandı
1982 – Amerika’da Civic üretilmeye başlandı . ABD’de üretim yapan ilk Japon firması oldu
1985 – Integra , Today , Legend modelleri üretime başlandı
1986 – Kanada’da Accord üretimine başlandı
1988 – McLaren F1 ‘le şampiyonluk kazandı
1988 – Daha düşük atık gaz ve daha yüksek performans sunan VTEC motor geliştirildi
1988 – Yeni Zelanda’da otomobil üretimine başlandı
1989 – ABD Ohio ‘ da ikinci fabrika üretime başladı
1989 – Accord Inspire üretimine başlandı
1990 – Formula 1 teknolojisiyle üretilen NSX ve iki kişilik üstü açık Beat modelleri tanıtıldı
1991 – VTEC-E motoru Civic’e uygulandı
1992 – İngiltere ve Filipinlerde otomobil üretimine başlandı
1994 – Pakistan’da otomobil üretimine başlandı
1994 – Minivan Shuttle (Odyssey) tanıtıldı
1994 – 2. nesil NSX tanıtıldı
1995 – Türkiye Gebze Şekerpınarda fabrika temeli atıldı
1995 – Hafif arazi aracı CR-V ve 6. nesil Civic tanıtıldı
1997 – 3. nesil NSX tanıtıldı
1997 – 5. nesil Prelude tanıtıldı
1997 – Türkiye fabrikası Gebze Şekerpınar’da açıldı
2007 – Türkiye fabrikasında 8. nesil Civic (Sedan) ve City modelinin üretimi başladı
Honda Modelleri
Jazz
City
Civic
S2000
Legend
Accord
CR-V
Shuttle
CRX
Integra
Prelude
HR-V
City
CR-Z
Odyssey
NSX
Prelude
S500
S600
S800
Z ACT
N360
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